●台風12号が運んだ湿った空気が充満し続ける

●今週末は晴れ間ある一方で 急な雨雲・雷雲発達に注意

●二十四節気「処暑」に入るが まだまだ厳しい蒸し暑さの日々

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きのう21日(木)夕方、鹿児島県に上陸した台風12号は、夜中は九州南部地方を通過し、きょう22日(金)午前9時に日向灘で熱帯低気圧に変わりました。

台風のまとまった雨雲の姿はなくなりましたが、台風が連れてきた湿った空気が西日本一帯にばらけた状況で、きょう22日(金)日中の西日本は、局地的に雨雲が湧きあがる不安定な空模様となっています。





台風由来の湿った空気が、この先もしばらく充満し続ける見通しです。このため、不安定…変わりやすい天気に、今週末も注意が必要です。

土曜日も、日曜日も、晴れ間は多少ありそうですが、気温が上がる日中の時間帯中心にあちらこちらで雨雲が湧き上がりやすくなり、雷が発生する確率もやや高めです。雨雲は山間部ほど湧きあがりやすいですが、市街地、沿岸部でも不意に来る急な雨雲には十分気を付けて、そして雷の音も聞こえた時には速やかに安全確保できる場所に逃げ込むなどの対策も心がけて頂きたい、と思います。





ちなみに、雷の音が聞こえた時は、発達した積乱雲…雷雲が10キロから15キロ以内に近づいている状況でもあります。しかし雷雲自体、大体数キロから十数キロくらいの大きさで、雲自身も時速数十キロくらいの早さで移動していきますので、音が聞こえたら、実はもう次は自分が雷のターゲットかもしれない、というところは意識しておきたいところです。



夏休みの思い出作りで今週末、屋外のお出かけを予定している方など、このことも踏まえながら、安全第一で過ごしていきましょう。





あす23日(土)も、全般には曇ったり晴れたりの一日ですが、局地的に急に雨雲が発達する、不安定な空模様にも十分ご注意下さい。また、二十四節気の「処暑」…暦の上では暑さがおさまる頃になりますが、実際には、まだまだ体力を奪う蒸し暑さが続きます。山口と広瀬は最高気温35度と猛暑日になる予想です。





あす23日(土)、県内には「熱中症警戒アラート」が出ています。気まぐれな空模様とともに、暑さ対策、熱中症対策も入念に行いましょう。





日曜日、そして来週にかけてしばらく、晴れ間もある一方で気まぐれな雨も度々ある、やや落ち着かない空模様の日々。来週中頃は日本海側ほど、より天気不安定となる可能性もあります。しかし、まだまだ残暑と呼ぶには厳しすぎる暑さ…8月終わりが近い頃でも、山口市内は最高気温35度に達する猛暑日となる日があるでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

