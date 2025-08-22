テレ朝・斎藤ちはるアナ、アメスリタンクで美肌弾ける プラベショットに「眩しい」「夏が似合う」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】テレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサーが22日、自身のInstagramを更新。夏の思い出写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】斎藤ちはるアナ、美ボディライン際立つタンクトップ姿
斎藤アナは「気付いたら8月後半ですね」とつづり、「夏の写真をいくつか」と投稿。「本物のプルメリアを耳飾り風に」と同期とともに出かけた際の写真では、アメリカンスリーブのタンクトップ姿で美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「眩しい」「夏が似合う！」「可愛すぎる」「笑顔に癒やされる」「プルメリア似合ってる」「プライベート感満載」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
