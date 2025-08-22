中村倫也「DOPE」現場へ大量差し入れ「さすがのセンス」「沢山揃ってる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/22】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）と俳優の中村倫也がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ「DOPE 麻薬取締部特捜課」（毎週金曜よる10時〜）のInstagramが22日、更新された。中村からの差し入れが公開され、反響を呼んでいる。
【写真】「DOPE」中村倫也のセンス光る差し入れ
同アカウントは「なんとなんと！＃中村倫也さんから撮影現場に＃ブルボンの差し入れをいただきました！！甘いものでエナジーチャージ 撮影合間のおやつタイムにみんなで美味しくいただきました」とつづり、中村からの差し入れを公開。中村は自身がCMに出演する「ルマンド」の他、大量の個包装菓子をドラマの撮影現場に差し入れしていた。
この投稿には「コーヒーや紅茶にも合いそう！」「どれも美味しそう」「お菓子のスタメンが沢山揃ってる」「国民的おやつばっか」「これはテンション上がる」「さすがのセンス」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「DOPE」中村倫也のセンス光る差し入れ
◆中村倫也からの差し入れ公開
同アカウントは「なんとなんと！＃中村倫也さんから撮影現場に＃ブルボンの差し入れをいただきました！！甘いものでエナジーチャージ 撮影合間のおやつタイムにみんなで美味しくいただきました」とつづり、中村からの差し入れを公開。中村は自身がCMに出演する「ルマンド」の他、大量の個包装菓子をドラマの撮影現場に差し入れしていた。
◆中村倫也の差し入れに反響
この投稿には「コーヒーや紅茶にも合いそう！」「どれも美味しそう」「お菓子のスタメンが沢山揃ってる」「国民的おやつばっか」「これはテンション上がる」「さすがのセンス」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】