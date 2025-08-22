おもしろ文字Tシャツ、実は戦略？／スズキさんと金曜の午後 vol.162【連載マンガ】
たこやき、チャーハン、すし…。
街中で、ちょっと不思議な文字入りTシャツを見かけることってありますよね。
スズキさんの学校にも、なぜかいつも“オムライス”とプリントされたTシャツを着ている先輩がいるんです。気になって話しかけてみると、そこにはまさかの理由が!?
文字入りTシャツの戦略的着こなし
文字入りTシャツを見かけると、「なんだろう」や「面白い」とつい気になってしまうもの。
その“気になる”気持ちを利用して、自然と会話や情報を引き寄せていたなんて、まさに技ありの着こなしですね。
『スズキさんと金曜の午後』あらすじ
おしゃれや美容への興味も強い大学生・スズキさんの趣味は、“推し”を愛でること。
学校にバイトにオタ活に…と毎日を平凡に過ごす中でも、ちょっとイヤな出来事が起こることもあります。そんな時だってめげたり腹を立てたりすることなく、ポジティブに乗り切れることが彼女の長所の1つ。
なんてことない日々を、自分らしくしあわせに過ごすスズキさんを中心に、その友だちやペットの織りなす、些細な日常をお届けします。
過去の公開話はこちらから▼ 下の画像をタップすると、これまでのエピソード一覧がチェックできます◎
