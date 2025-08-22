北海道・知床の羅臼岳を下山中にヒグマに襲われて死亡した男性（26）について、被害者は登山道を走っていた可能性が高いと、地元の羅臼町と斜里町が設立した知床財団が2025年8月21日に発表した調査速報で明らかにした。

正午ごろに下山する登山のペースだったため、流行りのトレイルランニングだったのではないかとの声がネット上の一部で出ている。実際はどうだったのか、知床財団の担当者に話を聞いた。

「登山全体の行程から類推してもかなり早いペースで下山」

知床財団公式サイトの「2025年羅臼岳登山道におけるヒグマ人身事故に関する調査速報」によると、被害者の男性は8月14日の登山で、同行の友人から離れて先に進み、現場近くに来た友人が助けを呼ぶ男性の声を聞いた。ヒグマは、男性を林に引きずり込んでおり、友人が応戦しても助けられなかった。午前11時10分ごろ、この友人が警察に通報して被害が分かった。

捜索救助隊が翌15日の13時過ぎ、被害者をくわえ、引きずりながら斜面を移動する親グマとそばにいる2頭の子グマを近くの林で見つけ、その場で3頭を駆除した。

知床財団などでは、20日に現場検証を行い、男性が被害に遭った場所を特定した。ヒグマが食用にするアリが多く、ヒグマの出没が多い場所だったという。

この親グマは、人目につく場所で毎年のように目撃され、25年は30件以上の情報が寄せられた。人を避けず逃げないため、追い払う対応をしていたという。

8月10日には、この親グマの可能性が高いヒグマが人を気にせず登山道を登ってきたとして、要注意だと登山者に警戒を呼びかけた。また、同12日には、親グマと酷似したヒグマが約5分間にわたって登山者への接近を繰り返したため、翌13日に登山道のパトロールが実施されていた。

そんな中で、14日になって、今回の悲劇が起こってしまった。

男性が襲われた場所について、調査速報では、カーブして見通しの悪い狭い登山道だとしながらも、男性が「走って移動していた可能性が高い」との見方を示した。男性と友人について、「登山全体の行程から類推してもかなり早いペースで下山していたと推定される」ともした。

「流行ってはいるが、トレランかどうかは分からない」

ヒグマが生息する登山道で走ることについて、知床財団の担当者は8月22日、J-CASTニュースの取材にこう話した。

「ヒグマは、積極的に人を襲う動物ではありませんが、気づかれないでバッタリ遭遇し、お互いに驚いたりすれば、反射的に攻撃されるリスクはあると思います。鈴などで音を出して周囲を確認しながら、ヒグマの気配がないか用心して進むのが大切です。知床は、クマの生息密度が高く、安全を考えますと、いい行動だったとは言えないでしょう。特に、見通しが悪い場所ではそうで、走っていますとガサガサという音も確認できません」

そんな中で、被害者の男性がなぜ走っていたのかについては、こう述べた。

「人によってスピードも違いますし、それが登山のスタイルなのかなどは分かりません。現場では、全力疾走ではないかもしれませんが、同行者への聞き取りなどから、被害者が走っていたことは確認しています。羅臼岳の登山には、上りが5時間、下りが3、4時間として、往復8〜9時間は普通ならかかります。今回は、11時で登山口まで1時間弱のところまで降りて来ています。登山の行程を見ても、かなり早いペースだと言えるでしょう」

男性と友人がトレイルランニングをしていたかについては、「全国的に流行っているのは承知していますが、定義もはっきりしていませんし、そこのところは分かりません」と答えた。

今回はトレイルランニングだったかは不明だが、全国的には、その最中にクマに襲われるケースが報じられている。

23年8月には、京都市内の登山道でトレイルランニングをしていた50代女性がツキノワグマに襲われて耳や手にケガをしたほか、24年6月には、長野県内の山道でトレイルランニングをしていた48歳男性がツキノワグマに肩をかまれた。海外では、トレイルランニング中にクマに襲われた死亡例がいくつか報じられている。

