「bb.q オリーブチキンカフェ」の“秋だけの特別バーガー” サクッとチキンフィンガーに“月見”がとろりと絡む
ワタミが国内で展開する、韓国フライドチキンブランド「bb.q オリーブチキンカフェ」は、9月4日より、秋の期間限定メニューとして「月見バーガー」シリーズを販売する。サクサク衣が特徴の韓国チキンに、目玉焼き風オムレツのとろりとした黄身ソースと彩り豊かな野菜をたっぷり重ねた、“秋だけの特別バーガー”となる。
【写真】カリカリ！「bb.q」のチキン
同店では、秋の季節限定メニューとして「月見バーガー」シリーズを販売。国産ササミを使用し、衣はサクサク中はしっとりとしたチキンフィンガーに、黄身ソースがとろりと絡む“目玉焼き風オムレツ”を組み合わせ、さらに彩り豊かなたっぷり野菜を全粒粉入りの特製バンズでサンド。ひと口かぶりつけば、香ばしいチキンの旨み、まろやかなたまご、シャキッとした野菜の食感が重なり合い、秋ならではのぜいたくな味わいが広がる。
■商品紹介
『月見ビビンバーガー』630円
bbqオリーブチキンカフェ人気のチキンフィンガーに特製コチュジャンソースを絡め、とろりとした黄身ソースを合わせたコク深い味わい。さらに、もやし・小松菜・にんじんの3種ナムルを彩りよくサンドし、見た目にも華やかな仕上がりとなっている。韓国ならではの“ビビン（混ぜる）”の楽しさを、バーガーで楽しめる秋限定メニュー。
『月見てりタルバーガー』630円
毎年好評の月見てりタルバーガーが、今年はタルタルソース1.5倍でパワーアップ！チキンフィンガーに特製てりやきソースをたっぷり絡め、とろーり黄身ソースの目玉焼き風オムレツを重ねた。さらにシャキシャキのレタスとオニオン、フレッシュなトマトを合わせ、増量したタルタルソースをたっぷりのせた、旨味広がる満足感たっぷりのバーガー。
『月見BLTバーガー』690円
今年新登場の月見バーガー。チキンフィンガーに、とろーり黄身ソースの目玉焼き風オムレツを重ね、ベーコン・レタス・トマトを合わせた定番のBLTスタイル。ソースのハニーマスタードとの相性は抜群で、フレッシュ野菜にベーコンの塩味と旨味、黄身ソースのまろやかさが重なり合う絶妙なバランスが、おいしさの決め手。
※価格は全て税込
※＋250円〜ドリンクセットに変更可能
【写真】カリカリ！「bb.q」のチキン
同店では、秋の季節限定メニューとして「月見バーガー」シリーズを販売。国産ササミを使用し、衣はサクサク中はしっとりとしたチキンフィンガーに、黄身ソースがとろりと絡む“目玉焼き風オムレツ”を組み合わせ、さらに彩り豊かなたっぷり野菜を全粒粉入りの特製バンズでサンド。ひと口かぶりつけば、香ばしいチキンの旨み、まろやかなたまご、シャキッとした野菜の食感が重なり合い、秋ならではのぜいたくな味わいが広がる。
『月見ビビンバーガー』630円
bbqオリーブチキンカフェ人気のチキンフィンガーに特製コチュジャンソースを絡め、とろりとした黄身ソースを合わせたコク深い味わい。さらに、もやし・小松菜・にんじんの3種ナムルを彩りよくサンドし、見た目にも華やかな仕上がりとなっている。韓国ならではの“ビビン（混ぜる）”の楽しさを、バーガーで楽しめる秋限定メニュー。
『月見てりタルバーガー』630円
毎年好評の月見てりタルバーガーが、今年はタルタルソース1.5倍でパワーアップ！チキンフィンガーに特製てりやきソースをたっぷり絡め、とろーり黄身ソースの目玉焼き風オムレツを重ねた。さらにシャキシャキのレタスとオニオン、フレッシュなトマトを合わせ、増量したタルタルソースをたっぷりのせた、旨味広がる満足感たっぷりのバーガー。
『月見BLTバーガー』690円
今年新登場の月見バーガー。チキンフィンガーに、とろーり黄身ソースの目玉焼き風オムレツを重ね、ベーコン・レタス・トマトを合わせた定番のBLTスタイル。ソースのハニーマスタードとの相性は抜群で、フレッシュ野菜にベーコンの塩味と旨味、黄身ソースのまろやかさが重なり合う絶妙なバランスが、おいしさの決め手。
※価格は全て税込
※＋250円〜ドリンクセットに変更可能