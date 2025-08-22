参議院選挙における合区の解消を求め、8月21日、全国知事会のメンバーが衆参両議院の議長や各政党を訪ね、要請を行いました。



要請を行ったのは、全国知事会の委員長を務める伊原木岡山県知事と、参議院選挙で合区となっている高知・徳島、鳥取・島根各県の知事たちです。



全国知事会では、2016年の合区導入以後、合区の解消を求める決議を繰り返し行っていますが、今回の要請では、今年7月に行われた参院選を含め、徳島県の投票率が3回連続で全国最下位を記録していて、合区の弊害が常態化していることなどを強く訴えています。





■茺田知事「もう政界は次の選挙をにらんでいるということだと思いますし、今年は国勢調査も行われて、次なる定数是正ということも視野に入ってくるということを考えましても、各党がいろいろな頭の体操を始める時期でもあるということだと思う。そのタイミングで一種の打ち込みを入れるということは、意義がある形の活動ができたんではないかというふうに思います」茺田知事は、全国知事会での活動のほかに、県独自でも早期の合区解消に向けての取り組みを市町村などとも連携し、粘り強くやっていくとしています。