柏vs浦和 スタメン発表
[8.22 J1第27節](三協F柏)
※19:00開始
主審:傅明
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 1 猿田遥己
DF 3 ジエゴ
DF 13 犬飼智也
DF 26 杉岡大暉
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 21 小西雄大
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
監督
リカルド・ロドリゲス
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 14 関根貴大
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 28 根本健太
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 21 大久保智明
MF 22 柴戸海
MF 39 早川隼平
FW 12 チアゴ・サンタナ
監督
マチェイ・スコルジャ
※19:00開始
主審:傅明
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 1 猿田遥己
DF 3 ジエゴ
DF 13 犬飼智也
DF 26 杉岡大暉
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
監督
リカルド・ロドリゲス
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 14 関根貴大
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 28 根本健太
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 21 大久保智明
MF 22 柴戸海
MF 39 早川隼平
FW 12 チアゴ・サンタナ
監督
マチェイ・スコルジャ