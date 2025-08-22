[8.22 J1第27節](三協F柏)

※19:00開始

主審:傅明

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 2 三丸拡

DF 4 古賀太陽

DF 42 原田亘

MF 6 山田雄士

MF 8 小泉佳穂

MF 11 渡井理己

MF 14 小屋松知哉

MF 24 久保藤次郎

MF 39 中川敦瑛

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 1 猿田遥己

DF 3 ジエゴ

DF 13 犬飼智也

DF 26 杉岡大暉

MF 19 仲間隼斗

MF 20 瀬川祐輔

MF 21 小西雄大

MF 40 原川力

FW 9 細谷真大

監督

リカルド・ロドリゲス

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 88 長沼洋一

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 14 関根貴大

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 24 松尾佑介

控え

GK 16 牲川歩見

DF 26 荻原拓也

DF 28 根本健太

MF 6 松本泰志

MF 9 原口元気

MF 21 大久保智明

MF 22 柴戸海

MF 39 早川隼平

FW 12 チアゴ・サンタナ

監督

マチェイ・スコルジャ