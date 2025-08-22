アジア株 総じて上昇、上海株は大幅続伸 アジア株 総じて上昇、上海株は大幅続伸

東京時間17:46現在

香港ハンセン指数 25339.14（+234.53 +0.93%）

中国上海総合指数 3825.76（+54.66 +1.45%）

台湾加権指数 23764.47（-197.66 -0.82%）

韓国総合株価指数 3168.73（+26.99 +0.86%）

豪ＡＳＸ２００指数 8967.43（-51.66 -0.57%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81500.44（-500.27 -0.61%）



２２日のアジア株は総じて上昇。上海株は大幅続伸。米半導体大手エヌビディアが一部サプライヤーに対して中国向け半導体「Ｈ２０」の生産停止を要請したとの報道が伝わった。これを受けて上海市場では、中国の半導体関連株やハイテク株を中心に上昇を見せた。豪州株は反落。前日に最高値を付けており、ジャクソンホール会議でのパウエルＦＲＢ議長の講演を控えて、利益確定の売りに押された。



上海総合指数は大幅続伸。コンピューター部品メーカーの海光信息技術、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、酒造会社の貴州茅臺酒、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬（ジャンスー・ハンルイ・メディシン）、自動車部品メーカーの寧波拓普集団が買われた。



香港ハンセン指数は反発。スポーツ用品メーカーの李寧（リー・ニン）、電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）、医薬品メーカーの中国生物製薬（シノ・バイオファーマシューティカル）、スポーツ用品メーカーの安踏体育用品（アンタ・スポーツ・プロダクツ）、通信機器・部品メーカーの小米集団（シャオミ）が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は反落。銀行大手のナショナル・オーストラリア銀行、石油・ガス会社のウッドサイド・エナジー・グループが買われる一方で、医療診断サービスのソニック・ヘルスケア、音楽・電子製品販売のＪＢハイファイ、求人ウェブサイトのシーク、会計システム会社のゼロが売られた。

