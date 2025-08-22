8月23日に開幕する原宿スーパーよさこいを盛り上げようと、21日夜、表参道の商業施設でよさこい大賞の「ほにや」が演舞を披露しました。観客の中には、高知好きを公言するあの人の姿も…。

原宿・表参道などを舞台に、明治神宮に奉納する祭りとして2001年にスタートした原宿表参道元氣祭スーパーよさこい」。

23日からの開幕を前に、21日夜、表参道の商業施設、東急プラザ原宿「ハラカド」の屋上テラスで、プレイベントが行われました。

出演したのは、ことしのよさこい祭りでよさこい大賞を受賞した、「ほにや」。

このイベントは、24年4月にオープンしたハラカドが、原宿の魅力をアピールしようと、地域の大きなイベントである「よさこい」とのタイアップを企画したものです。

21日は、踊り子8人という少人数でのステージでしたが、『歌舞いて候』をテーマにした涼やかで様式美に彩られた演舞は、観客を魅了していました。

観客「人数少なくてもめちゃ迫力ありました」「毎週やればいいなと思った」「ここで毎週見たいです」

見物客の飛び入り参加も呼び掛けての、「正調よさこい」も披露されたこの日のステージ。客席の中には、普段から高知ファンを公言して憚らないこの人の姿も。

山里亮太さん「原宿で、きょう「ほにや」が見れると聞いて、いやこんなラッキーなことあるって、プライベートで来ました」「最高でしたね、やっぱ東京のお客様皆さんすごい盛り上がってらっしゃってて、なんかやっぱよさこいのパワーてやっぱ改めてすごいなと感じましたね」

ほにや・泉真弓代表「よさこいが原宿で、また違う形でいろんな方を巻き込んで広がってるのがすごく嬉しく思います」3:19「高知の文化としてぜひ皆さんで応援してもらって、もっともっと世界に発信していけたらなと思います」

ハラカドでは、原宿スーパーよさこいと合わせた高知応援フェアも開催中で、表参道で高知の魅力をアピールするということです。

