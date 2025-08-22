ユーロ圏　１０年債利回り格差　拡大、伊８２ｂｐに　仏は７０ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:08時点）（%）
ドイツ　　　　2.752
フランス　　　3.454（+70）
イタリア　　　3.569（+82）
スペイン　　　3.336（+58）
オランダ　　　2.93（+18）
ギリシャ　　　3.422（+67）
ポルトガル　　　3.169（+42）
ベルギー　　　3.292（+54）
オーストリア　3.073（+32）
アイルランド　2.991（+24）
フィンランド　3.138（+39）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）