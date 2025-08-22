ユーロ圏 １０年債利回り格差 拡大、伊８２ｂｐに 仏は７０ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:08時点）（%）
ドイツ 2.752
フランス 3.454（+70）
イタリア 3.569（+82）
スペイン 3.336（+58）
オランダ 2.93（+18）
ギリシャ 3.422（+67）
ポルトガル 3.169（+42）
ベルギー 3.292（+54）
オーストリア 3.073（+32）
アイルランド 2.991（+24）
フィンランド 3.138（+39）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
