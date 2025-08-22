女優の仁科亜季子（72）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。長男で俳優の仁科克基（42）と新たに始めた活動について語った。

司会の黒柳徹子から「仁科亜季子さんは、最近息子さんと驚くようなことを始めになった」と明かされると、仁科は「息子が始めたので、私はサポートしてるだけなんですけれども。なぜか宮崎の方で、障害者さんの就労支援施設みたいなのを始めて」と打ち明けた。

現在は「毎日のようにオンラインで（やり取りを）やって。そして月に1回は必ず現地に行って。私も何回かうかがいましたけれども、利用者さんですとか、スタッフとミーティングをしたりしてやってるんです」と説明した。

「まさかあの子がそんなお仕事をさせていただくなんて思いもよらなかったので」と仁科。きっかけを問われると「そういう施設をいろんな所でやってらっしゃる方と、たまたま釣りでご一緒して。釣りの番組で。で宮崎もよく行かせていただいてて。日南海岸の方ですけども」と明かした。

さらに「まあそれもあるんですけれども、宮崎、九州も含めてですけど、割とこう最低賃金が凄く全国的に低いんですね」と言い、「特に障がい者の方たちっていうのは、就職も困難でらっしゃるので、うちはITに特化したパソコンを2年間、いろいろプログラミングですとか、企画書だとか、漫画とか、ゲームとか。そういうのを、ご指導をさせていただいて、卒業したらその企業にあっせん就職していただくっていう」と続けた。

黒柳は「随分ありがたいわね、みんなにとっちゃね、そういうの」と感心し、仁科は「そうですね。よくやっていると思います。びっくりするぐらい」と目を細めた。

克基から相談を受けた際の思いを聞かれると「これがまた何か飲食とか、他のことで仕事したいっていう、そういう話だったら絶対だめって言ったと思いますけど。まあ社会貢献をしたいって言って。国とか県とか、本当にあるとあらゆる所、自分で出向いて、一生懸命やってましたから」と振り返り、「応援はしてますけど」とにこやかに話した。