お笑いタレントの古坂大魔王（52）が22日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演。お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）との知られざる関係性を語った。

この日は「ウソ？ホント？古坂大魔王 都市伝説」と題し、世間でささやかれている噂の真相を直接本人に語ってもらう企画を放送。

その中で「交友関係が豪華 くりぃむしちゅーの上田晋也とは10代のころからの仲」と紹介されると、古坂は「大恩人ですね。でも当時（10代の頃）は一番嫌いで」と意外な切り出し。

「すかした芸をするから、ボケる前に“アッ！”とか威嚇して邪魔する。裏では“なんだよテメー！”ってなったこともあった」と振り返りながらも、「でも結局やっていくうちに一番仲良くなった」と語った。

さらに、古坂が表舞台から遠ざかっていた時期には、上田が「古坂が売れないのはおかしい」といい、自腹でCS番組の枠を購入してまで番組をやろうとしてくれたという。それが現在のテレビ朝日「上田ちゃんネル」の前身となった。

そんな恩義を込めて、古坂は「足を向けて寝られないけど、顔は踏めるっていう感じですかね」とユーモアたっぷりに感謝の思いを語り、スタジオの笑いを誘っていた。