写真はApple AirPods Pro 2 / Image: Andrew Liszewski | Gizmodo US

来月9月9日に発表がありそうな毎年お楽しみのApple（アップル）新作発表会では、iPhone 17の話題で持ち切りですが、それだけではありません。AirPodsにも神アップデートがやってくる予兆がありますぞ。

先日公開された、iOS 26開発者向けベータ6の中に、AirPods向けのリアルタイム通訳機能に関する機能が含まれていました。おそらく来月発表される率高めです。

つまりこれからは、わざわざ翻訳アプリを開かなくても、AirPodsを耳にして相手と普通に会話するだけで、AirPodsから通訳して耳に届けてくれるようになります。AirPodsが「ほんやくこんにゃく」みたなもんです。

ただし最初は日本語は未対応

9to5Macによると、開発者向けベータ版の中に、AirPodsと、英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語が描かれた画像がありまして、これらがAirPods向けリアルタイム通訳機能の最初の対応言語になりそうです（日本語はなかったか…）。これまでのAppleの傾向（他のテック企業もそうですが）からしても、英語以外の翻訳機能や言語サポートをリリースする際は、まず少数の限定した言語からスタートして、徐々に言語を追加していくパターンが多いので、そのうち日本語も対応するでしょう。

リアルタイム通訳機能の対応機種は AirPods Pro 2とAirPods 4 。旧モデルのAirPodsや、もしかしたらAirPods Maxはサポートされない可能性がありますが、Appleが公式に発表するまではわかりません。また、この機能をUSB-C搭載のAirPods Pro 2やANC（アクティブノイズキャンセリング）搭載のAirPods 4に限定するのか、Lightning版のAirPods Pro 2、非ANCモデルのAirPods 4は非対応となるかどうかも定かではありません。

イヤホンのリアルタイム通訳は他の機種では前からあったけどね

なお、ワイヤレスイヤホンがリアルタイムで通訳してくれる機能は別に新しいものではなくって、Google（グーグル）初代のPixel Budsの頃からすでにありました。もちろん、最新のPixel Buds ProやPro 2でもリアルタイム通訳機能がありますが、廉価版のBuds Aシリーズは対応していません。またSamsung（サムスン）のGalaxy Buds 3 Proにも独自のリアルタイム通訳機能がサポートされています。どのメーカーのイヤホンも、それぞれ専用の翻訳アプリと連携していて、AppleもAirPodsで同じように行なうと思われます。

しかし、AirPodsのユーザー数はPixel BudsやGalaxy Budsとは段違いなので、これに通訳機能が搭載されるとなると、一気にこの「イヤホンからリアルタイム通訳」の世界が普及する可能性が高いでしょう。テクノロジー市場調査会社のCanalysによると、Appleのワイヤレスイヤホンやヘッドホン（Beats製品を含む）は、2025年第1四半期時点で世界のワイヤレスイヤホン市場シェアの23％を占めており、2位はXiaomiで11.5％、3位はサムスンの7％、4位はHUAWEIの6％、5位はboAtの5％となっています。ワイヤレスイヤホンユーザーの約4人に1人がAirPods使っているというこの事実からも、一気に普及しそうです。

このリアルタイム通訳は、最新の「iOS 26」アップデートでPhone、Messages、FaceTimeアプリに導入しようとしている同じ機能をさらに拡張するものです。

一般ユーザーでも実用性がわかりやすいAI機能

この「ライブ翻訳」は、Appleが最新の「iOS 26」アップデートで「電話」「メッセージ」「FaceTime」アプリに導入しようとしている機能をさらに拡張するものです。また「実用性がわかりやすいAI」機能のひとつとして位置づけています。GenmojiやImage Playgroundアプリのような、一回遊んで終わりな「お遊び」機能とは対照的ですね。

AI強化端末が、新しくハードウェアを購入するきっかけにはまだなっていないのが実情で、Microsoft（マイクロソフト）のCopilotを強調する「AI PC」や、Geminiを搭載したPixel端末も、「ふーん」みたいな反応なんですよね。もしかすると、このイヤホンこそが、実際に使いたい！ 買いたい！ と思わせるきっかけになるかもしれませんね。

Appleが、言語処理の機能を強化したAirPods（Pro 3とかね？）を発表しても不思議ではありませんけどね。