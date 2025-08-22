◇パ・リーグ ソフトバンク―日本ハム（2025年8月22日 エスコンＦ）

ソフトバンクが1イニング2発で、日本ハム・北山の出鼻をくじいた。

2回、先頭の中村晃が129キロのナックルカーブを体勢を崩しながらも右翼席に運ぶ2号先制ソロ。

2死から今宮健太が自身通算100号のメモリアルとなる2号ソロで続いた。

2位・日本ハムと3.5ゲーム差で迎えた首位攻防3連戦。まずは一発攻勢で首位ソフトバンクが先手を取った。

▼中村晃 打ったのはカーブ。追い込まれてしまいましたが、しっかり自分のスイングをする、しっかりと振るということを心掛けました。真っすぐを打ちにいこうという中で、カーブに対してうまくアプローチができたと思います。大事なファイターズとの一戦で、先制点をあげることができて良かったです。何とか勝ちにつなげられるように頑張っていきます。

▼今宮 打ったのは真っすぐです。北山投手の力強い真っすぐに負けないように、その真っすぐをしっかり打ちにいこうと思いました。しっかりスイングができた結果が逆方向へのホームランにつながってくれたと思います。また節目の100本目のホームランとうれしいですが、まだまだ通過点として高みを目指していきたいです。とにかく大事な初戦を取れるように頑張っていきます。