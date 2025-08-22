¡Úµð¿Í¡ÛµÈÀî¾°µ±¤¬£²£±»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡Ö¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡µð¿Í¤ÎµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²£²Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£²£±»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡µÈÀî¤ÏÀè·î£³£±Æü¤Ë¹øÄË¤Î¤¿¤á½Ð¾ìÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ª¤è¤½£³½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë°ì·³Éüµ¢¤·¤¿¡£»î¹çÁ°Îý½¬¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡º£·î£±£·Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°¡¦À¾ÉðÀï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¡¢£±£¹Æü¤ÎÆ±¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¿·³ã¡Ë¤Ç¤ÏÉüµ¢¸å½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë£²ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£²£°Æü¤ÎÆ±Àï¤Ë¤â¡Ö£³ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö£µÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç£²£´»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢µå¾ì¤ÇµÈÀî¤ÎÌ¾Á°¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£