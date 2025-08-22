モデル、タレントのゆうちゃみ（23）が21日、テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（金曜午前1時15分）に出演。入浴後の飲み会の誘いについて条件付きでOKすると話した。

番組で設定したドラマで、入浴後に飲み会の誘いが男性からきた場合について、MC南海キャンディーズ山里亮太から「ゆうちゃみはちょっとメイクしていく？」と問われて「やっちゃいます。まず裸眼では出られない。カラコンないとホンマに生きていけない」とカラーコンタクトレンズを装着していないと外出できないと話した。

ゆうちゃみは「ホンマにカラコンしてる、してないで全然違うんですよ」と話して「だから、いつもはギャルなカラコンやけど、こういう飲みに行くときはナチュラルな、つけてない風なカラコンは確かにつけちゃう」とカラコンのこだわりについて熱弁した。

アシスタント役の鈴木愛理が「心の安定剤みたいな」とナチュラルタイプのカラコンについての補足説明をした。

山里は「でも、行っちゃう？ 風呂入って寝る準備完ぺきにした…でも好きだな、って人に誘われて」と振るとゆうちゃみは「絶対、行きますよ。速攻。全然行く、朝5時でも行く」と好きな男性からの誘いなら何がなんでも行くと話した。