ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）がＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０＝ウズベキスタン）との防衛戦（９月１４日、愛知・ＩＧアリーナ）へ向けたスパーリングの中間報告が２２日、大橋ジムより発表された。

井上は横浜市内で元同級ＷＢＡ＆ＩＢＦ統一王者マーロン・タパレス（フィリピン）、ＯＰＢＦ東洋太平洋フェザー級王者・中野幹士（帝拳）を相手に、この試合に向けたものでは最長となる１０ラウンド（Ｒ）のスパーリングを実施。「イメージ通りにできました」と振り返り、アフマダリエフと対戦経験のあるタパレスと拳を交えたことに「すごく練習になっている。（アフマダリエフと）対戦した時の話も聞いて、自分自身のイメージも膨らんできました」と手ごたえを感じていた。

アマチュア時代以来の出稽古を帝拳ジムで行っており、「思っていたような気持ちというか、緊張感を味わえました。プロでは初めてだったので。ジムの雰囲気は変わっていないですね。やった意味はすごくありました」と成果を口にした。最後は「まだまだスパーリングはやっていく。スパーリングで仕上げていく。いつも通り順調です。変わらずに仕上げていると言えます」とアピールした。

また、所属ジムの大橋秀行会長も「疲れがピークに来ている３週間前に１０Ｒのスパーリングでしたが、疲れを感じさせない出来でした」と好調ぶりに目を細めた。