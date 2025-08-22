青山商事は、猛暑でも快適に着用できる透け感を抑えた秋色シアー素材のブラウスを、8月21日から洋服の青山限定100店舗および、公式オンラインストアで発売した。

一般的にはお盆が過ぎると太平洋高気圧の勢力が弱まり気温が下がる傾向にあるが、昨今は8月後半でも猛暑日が続くなど、夏の長期化が顕著になっている。これによって、これまでの「四季」とは考え方が変化してきており、秋の衣替えのタイミングも後ろ倒しになる傾向となっている消費者からも「秋物を着用したいが生地が厚くて着用できない」などの声が多くあがっていることから、今回秋色を取り入れながら今の季節でも快適に着用できるシアーブラウスを新たに企画した。





シアーブラウスは、涼しげな印象を演出しながらも、ビジネスシーンで使いやすい透け感を抑えた素材を採用。長期化する夏においても秋色を取り入れることで、暦の季節を感じながらコーディネートを楽しむことができる。また前開きのデザインにしているため、羽織アイテムとしても着用できるなど、オフィス内の冷房対策として活躍するブラウスとなっている。その他、内側の裾部分に放電テープを縫い付けることで乾燥する季節でも、着用する際の不快な静電気やまとわりつきを軽減する。

［小売価格］4389円（税込）

［発売日］8月21日（木）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp