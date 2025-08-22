元Ｊリーガー檀崎竜孔被告に豪裁判所が罰金４８万円…賭博対象の試合で故意に反則

【ジャカルタ＝作田総輝】オーストラリアＡＰ通信によると、賭博の対象になっていた豪プロサッカーリーグの試合で故意に反則をしたなどとして起訴されたウエスタン・ユナイテッドの元選手、檀崎竜孔（だんざきりく）被告（２５）に対し、メルボルンの裁判所は２２日、罰金５０００豪ドル（約４８万円）の有罪判決を言い渡した。

裁判所は、共謀者とされた友人の男性被告（２７）にも罰金５０００豪ドルの有罪判決を下した。判事は「スポーツの公平性だけでなく、合法的な賭博市場も損ねた」と両被告を指弾した。

判決などによると、両被告はオンラインのスポーツ賭博で不正な利益確保を計画した。友人は檀崎被告がイエローカード（警告）を受けることに賭け、同被告は予想が当たるよう故意に反則行為をした。両被告は４〜５月の３試合で計約１万６０００豪ドル（約１５０万円）を不正に得たとされる。檀崎被告の取り分は７割だったという。

檀崎被告の代理人は、所属チームに給与支払いの遅れがあったなどとして情状酌量を求めていた。

檀崎被告はサッカーの強豪・青森山田高校出身。日本ではＪ１札幌やＪ２千葉でプレーした。