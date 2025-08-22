µµÅÄÀ½²Û¡¢¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¶¥¯¥¶¥¯¥Ã¿©´¶¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¤Ò¤í¤¬¤ë¡Ö¤·¤ã¤êÂ¢¡Ê¤¾¤¦¡Ë ¥¶¥¯¥¶¥¯¥Ã ¥é¡¼ÌýÌ£¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä
µµÅÄÀ½²Û¤Ï¡¢¡Ö32g ¤·¤ã¤êÂ¢¡Ê¤¾¤¦¡Ë ¥¶¥¯¥¶¥¯¥Ã ¥é¡¼ÌýÌ£¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¤·¤ã¤êÂ¢¡Ê¤¾¤¦¡Ë ¥¶¥¯¥¶¥¯¥Ã ¥é¡¼ÌýÌ£¡×¡Ë¤ò¡¢8·î25Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢9·î8Æü¤«¤é9·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö47g ¤·¤ã¤êÂ¢¡Ê¤¾¤¦¡Ë¡×¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢8·î25Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ÊÆÎ³¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯¥Ã¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡Ö¤·¤ã¤êÂ¢¡Ê¤¾¤¦¡Ë¡×¤«¤é¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¥é¡¼Ìý¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤¿¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¤·¤ã¤êÂ¢¡Ê¤¾¤¦¡Ë ¥¶¥¯¥¶¥¯¥Ã ¥é¡¼ÌýÌ£¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ÊÆÎ³¤ò´¶¤¸¤ëÀ¸ÃÏ¤ËÅâ¿É»Ò¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿ÉÌ£¤È»ÝÌ£¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£³ú¤ß¤·¤á¤ë¤Û¤É¤Ë´¶¤¸¤ë¤ªÊÆ¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯¥Ã¿©´¶¤È¥Ô¥ê¿É¥é¡¼ÌýÌ£¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤®¤Ä¤®¤È¼ê¤¬½Ð¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤À¤È¤«¡£
¥¶¥¯¥¶¥¯¥Ã¤È³ú¤ß¤·¤á¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ò¤í¤¬¤ë¤ªÊÆ¤Î»Ý¤µ¤È¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¿É¤¯¹á¤Ð¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¡Ö¤·¤ã¤êÂ¢¡Ê¤¾¤¦¡Ë ¥¶¥¯¥¶¥¯¥Ã ¥é¡¼ÌýÌ£¡×¤ò¡¢¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥¢¾¦ÉÊ¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡£À¸ÃÏ¤òÇö¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÊÆÎ³¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢ÊÆÎ³¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢¡Ö¤·¤ã¤êÂ¢¡Ê¤¾¤¦¡Ë¤µ¤ó¡×¤¬¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ò±þ±ç¤¹¤ë9¼ïÎà¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¥¶¥¯¥¶¥¯¥Ã¿©´¶¤¬¡¢»Å»öÃæ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï120±ßÁ°¸å¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡§8·î25Æü¡Ê·î¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡§9·î8Æü¡Ê·î¡Ë
µµÅÄÀ½²Û¡áhttps://www.kamedaseika.co.jp