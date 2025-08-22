漫画配信サイト「キミコミ」オープン　期間限定で配信中の全作品無料公開キャンペーン開催

漫画配信サイト「キミコミ」が、2025年8月22日（金）より株式会社キルタイムコミュニケーションによって正式にオープンした。オープンを記念して、8月31日（日）までの期間限定で配信中の全作品を無料で楽しめるキャンペーンが開催されている。

【画像】漫画配信サイト「キミコミ」がオープン！

「キミコミ」は、“キミが欲しいコミックがここにある。”をコンセプトに掲げ、話題の漫画を手軽に読める新しい配信サービスだ。同社が展開する4つの人気コミックレーベル――「異世界、戦うヒロインならおまかせ コミックヴァルキリー」「オトナ女子になってもオトメゴコロ、見つけませんか？ コミックブリーゼ」「次世代のカワイイをアナタに！ コミックシャイニー」「不思議世界の新次元をひらくコミック誌！ ヤングアンリアルJINGAI」――の作品が一挙にラインナップされ、幅広いジャンルをまとめて楽しめるのが魅力となっている。

今回の無料公開は、サイトのオープンを記念する第一弾施策として実施されており、利用者は新旧さまざまな人気作を期間中好きなだけ読むことができる。今後もキャンペーンや限定企画などが展開される可能性があり、漫画ファンにとって見逃せない新サービスとなる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）