森永製菓は、子どもから大人まで幅広い世代に支持されている「チョコボール」ブランドから、大人向けの新商品「グミチョコボール＜とちおとめ苺＞」を8月26日に期間限定で発売する。同商品は、とちおとめ苺果汁入りのグミを、まろやかなホワイトチョコレートでコーティングし、フルーツの爽やかさとチョコの優しい甘さを一粒で楽しめる大人のためのチョコボール。チョコの滑らかなくちどけとグミの噛み心地が、ちょっとした気分転換にぴったりだとか。同シリーズの「グミチョコボール＜ぶどう味＞」は、よりぶどうの味わいを感じられるように果汁を増量した「限定仕込み」品質で、8月下旬から期間限定で発売する。

また、香ばしいW焙煎ピーナッツをクリスプ層とミルクチョコでコーティングした大人向けのチョコボール「ザクザクチョコボール＜ピーナッツ＞」は、クリスプ層を増量し、8月下旬から発売する。「チョコボール」ブランドから異なる特長を持つ大人向けの商品の発売で、消費者に笑顔を届ける考え。

「グミチョコボール＜とちおとめ苺＞」は、しっかりとした噛み応えのある爽やかな味わいの苺グミにホワイトチョコレートをコーティングした。とちおとめ苺の風味とミルキーなホワイトチョコ、グミの“ムギュ〜っと食感”がやみつきになるおいしさだとか。グミをムギュ〜っと抱えたキョロちゃんがキュートなデザインとなっている。

「グミチョコボール＜ぶどう味＞」は、しっかりとした噛み応えのある爽やかな味わいのぶどうグミにミルクチョコレートをコーティングした。優しいぶどうの風味と、まろやかなミルクチョコ、グミの“ムギュ〜っと食感”がやみつきになるおいしさだとか。グミをムギュ〜っと抱えたキョロちゃんがキュートなデザインとなっている。

「ザクザクチョコボール＜ピーナッツ＞」は、ハードな食感のクリスプ層とW焙煎の香ばしいピーナッツをミルクチョコレートでコーティングし、ザクザクとした食感が楽しめる品質とのこと。ミルクチョコレートには隠し味としてロレーヌ産岩塩を加え、後を引く味わいに仕立てた。シックな色合いの大人向けデザインとなっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

グミチョコボール＜とちおとめ苺＞：8月26日（火）

グミチョコボール＜ぶどう味＞：8月下旬

ザクザクチョコボール＜ピーナッツ＞：8月下旬

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp