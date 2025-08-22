魅力ある石川県産の農林水産物に対し県が認定して贈る称号「百万石の極み」。新たに「天然能登寒ぶり」と「能登押水花木」が22日、認定されました。

石川県が開発した高級ブドウ「ルビーロマン」やフリージア「エアリーフローラ」など、石川が誇る農林水産物。



市場から高い評価を得ているなど、基準を満たしたものについて石川県は「百万石の極み」として認定し、ブランド化を進めています。

これまでに20品目が認定されていますが、今回新しく追加されたのが…



石川県・馳 浩 知事：

「品目名、能登天然能登寒ぶり」

天然能登寒ぶりは、沿岸定置網で11月から2月に水揚げされたものに限り、さらに7キロ以上のブリが対象となります。



石川県定置漁業協会・一瀬 保夫 会長理事：

「脂の乗りが本当にほどよい。日本全国でたくさんブリのブランドがありますけれど、脂の量とか考えたら一番やっぱりおいしいんじゃないかなと思っています」



そして、今回もう一つ認定されたのが…



石川県・馳 浩 知事：

「品目名、能登押水花木」

能登押水花木は花ではなく、葉や実など生け花などに使用される約160品種の総称で、関西の市場を中心に高い評価を得ています。



JAはくい押水花木部会・稲垣 稔博 部会長：

「主役ではないんですけれども、アレンジを組む時にはなくてはならない、必ずあるものという気持ちで栽培はしています。これを機にですね、どんどん県内に花木というものをPRして、花木をまず知っていただくところから始めていこうかなと思っています」

石川県では今後、県内外のイベントなどで、魅力の発信や販路の開拓を進めるとしています。