　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月22日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　22(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 173(　　 173)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 339(　　 339)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 103(　　 103)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　31(　　　31)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1194(　　1194)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　57(　　　57)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 130(　　 130)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 712(　　 390)
　　　　　 　 　12月限　　　　　58(　　　38)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 130(　　　94)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 74130(　 28180)
　　　　　 　 　10月限　　　　 108(　　　60)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 4(　　　 4)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 204(　　 100)
　　　　　 　 　12月限　　　　　13(　　　11)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 37423(　 19151)
　　　　　 　 　10月限　　　　　66(　　　54)
　　　　　 　 　11月限　　　　　23(　　　 3)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 165(　　 165)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3530(　　3530)
　　　　　 　 　10月限　　　　　34(　　　34)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 304(　　 304)
　　　　　 　 　12月限　　　　　21(　　　21)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 18678(　 18678)
　　　　　 　 　10月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース