主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月22日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月22日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 22( 0)
TOPIX先物 9月限 173( 173)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 339( 339)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 103( 103)
TOPIX先物 9月限 31( 31)
日経225ミニ 9月限 1194( 1194)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 57( 57)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 130( 130)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 712( 390)
12月限 58( 38)
TOPIX先物 9月限 130( 94)
日経225ミニ 9月限 74130( 28180)
10月限 108( 60)
11月限 4( 4)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 204( 100)
12月限 13( 11)
日経225ミニ 9月限 37423( 19151)
10月限 66( 54)
11月限 23( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 165( 165)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 9月限 3530( 3530)
10月限 34( 34)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 304( 304)
12月限 21( 21)
TOPIX先物 9月限 15( 15)
日経225ミニ 9月限 18678( 18678)
10月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
