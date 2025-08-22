主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月22日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月22日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2510( 665)
12月限 329( 29)
TOPIX先物 9月限 1854( 1468)
12月限 700( 700)
日経225ミニ 9月限 5836( 5730)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 364( 277)
TOPIX先物 9月限 408( 342)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 515( 0)
TOPIX先物 9月限 701( 378)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 344( 290)
TOPIX先物 9月限 5273( 2269)
12月限 4668( 1668)
日経225ミニ 9月限 2207( 2203)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 245( 236)
TOPIX先物 9月限 904( 904)
12月限 837( 837)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 5( 5)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1296( 588)
12月限 79( 45)
TOPIX先物 9月限 455( 377)
日経225ミニ 9月限 78800( 32950)
10月限 263( 89)
11月限 6( 0)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 630( 298)
12月限 37( 31)
日経225ミニ 9月限 43056( 20774)
10月限 98( 62)
11月限 5( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3( 3)
日経225ミニ 9月限 5416( 5416)
10月限 33( 33)
11月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 525( 525)
12月限 71( 71)
日経225ミニ 9月限 22593( 22593)
10月限 14( 14)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
株探ニュース