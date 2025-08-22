　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月22日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2510(　　 665)
　　　　　 　 　12月限　　　　 329(　　　29)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1854(　　1468)
　　　　　 　 　12月限　　　　 700(　　 700)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5836(　　5730)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 364(　　 277)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 408(　　 342)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 515(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 701(　　 378)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 344(　　 290)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5273(　　2269)
　　　　　 　 　12月限　　　　4668(　　1668)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2207(　　2203)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 245(　　 236)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 904(　　 904)
　　　　　 　 　12月限　　　　 837(　　 837)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　 5(　　　 5)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1296(　　 588)
　　　　　 　 　12月限　　　　　79(　　　45)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 455(　　 377)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 78800(　 32950)
　　　　　 　 　10月限　　　　 263(　　　89)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 6(　　　 0)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 630(　　 298)
　　　　　 　 　12月限　　　　　37(　　　31)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 43056(　 20774)
　　　　　 　 　10月限　　　　　98(　　　62)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 5(　　　 1)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5416(　　5416)
　　　　　 　 　10月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 525(　　 525)
　　　　　 　 　12月限　　　　　71(　　　71)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 22593(　 22593)
　　　　　 　 　10月限　　　　　14(　　　14)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース