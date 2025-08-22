外国証券 先物取引高情報まとめ（8月22日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月22日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6017( 5954)
12月限 153( 53)
TOPIX先物 9月限 8644( 8644)
日経225ミニ 9月限 119817( 119817)
10月限 1004( 1004)
11月限 15( 15)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2176( 2170)
12月限 135( 35)
TOPIX先物 9月限 5211( 5211)
日経225ミニ 9月限 56784( 56784)
10月限 550( 550)
11月限 16( 16)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7( 0)
TOPIX先物 9月限 71( 71)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 704( 187)
12月限 5( 5)
TOPIX先物 9月限 2153( 1869)
日経225ミニ 9月限 4925( 4821)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 423( 385)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 1226( 1226)
日経225ミニ 9月限 4532( 4532)
10月限 24( 24)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 127( 127)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 855( 855)
日経225ミニ 9月限 711( 711)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 891( 891)
12月限 13( 13)
TOPIX先物 9月限 1468( 1468)
日経225ミニ 9月限 13485( 13485)
10月限 10( 10)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 84( 75)
TOPIX先物 9月限 126( 126)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 94( 94)
TOPIX先物 9月限 56( 56)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2( 0)
日経225ミニ 10月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
