　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月22日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　6017(　　5954)
　　　　　 　 　12月限　　　　 153(　　　53)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　8644(　　8644)
日経225ミニ　 　 9月限　　　119817(　119817)
　　　　　 　 　10月限　　　　1004(　　1004)
　　　　　 　 　11月限　　　　　15(　　　15)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2176(　　2170)
　　　　　 　 　12月限　　　　 135(　　　35)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5211(　　5211)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 56784(　 56784)
　　　　　 　 　10月限　　　　 550(　　 550)
　　　　　 　 　11月限　　　　　16(　　　16)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 7(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　71(　　　71)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 704(　　 187)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2153(　　1869)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4925(　　4821)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 423(　　 385)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1226(　　1226)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4532(　　4532)
　　　　　 　 　10月限　　　　　24(　　　24)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 127(　　 127)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 855(　　 855)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 711(　　 711)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 891(　　 891)
　　　　　 　 　12月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1468(　　1468)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 13485(　 13485)
　　　　　 　 　10月限　　　　　10(　　　10)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　84(　　　75)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 126(　　 126)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　94(　　　94)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　56(　　　56)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 2(　　　 0)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

