8·î7Æü¡¢²Ã²ìÃÏÊý¤ò½±¤Ã¤¿Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤¬´§¿å¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢¿åË×¤·¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤òµß½Ð¤·¤¿»Ô¤Î¿¦°÷¤Ë22Æü¡¢¾ÃËÉ¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
8·î7Æü¡¢²Ã²ìÃÏÊý¤ò½±¤Ã¤¿Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡£Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤ÇÆ»Ï©¤ä¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Î´§¿å¤¬Áê¼¡¤®¡¢¶âÂô»ÔÉ¥ÅÄ¤Ç¤Ï¼Ö2Âæ¤¬¿åË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¡¢Çò»³»Ô¤Ç¤â¡Ä ¿åË×¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬
µ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ö¤³¤³¤ÏÇò»³»Ô¤ÎÀéÂåÌî¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ®ËÌ°ÂÅÄÃÏ²¼Æ»¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ²¼Æ»¤Ç¤â¼Ö¤¬¿åË×¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Çò»³»ÔÅÚÌÚ²Ý¡¦Àô·ÅÂó¤µ¤ó¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤Ë¸«¤¿Åö½é¤Ï¤Þ¤À¼Ö¤¬¿åÊ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡Ê±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¡Ë¾ÃËÉ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤·¤¿¡×
ÃËÀ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òµß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò»³»ÔÅÚÌÚ²Ý¤Î¿¦°÷¡¦Àô·ÅÂó¤µ¤ó¡£22Æü¤Ë¡¢¾ÃËÉ¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Çò»³Ìî¡¹»Ô¹°è¾ÃËÉËÜÉô ¾¾ÅÄÂóÌÀ¾ÃËÉÄ¹¡ÖÄÌ¾ï1¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Áë¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£Àô¤µ¤ó¤ÏÂÎ¤Ä¤¤¬ÎÉ¤¯¤Æµß½õ¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤¬Àô¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡×µá¤á¤é¤ì¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥â¥é¥ë¤È¹ÔÀ¯¤ÎÂÐºö
ÃÏ²¼Æ»¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼Ö1Âæ¤¬¿åË×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àô¤µ¤ó¤é¤¬µß½Ð³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤Ë¡¢ÀéÂåÌî¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥óÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤¿70Âå¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò»³»ÔÅÚÌÚ²Ý Àô·ÅÂó¤µ¤ó¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Þ¤Ç¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¡ÊÁ´³«¤ÎÁë¤«¤é¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÎÊý¤¬ÌäÂê¤Ê¤¯¼õ¤±Åú¤¨¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÌµ»ö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤¢¤´¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¿å¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àô¤µ¤ó¤Î·üÌ¿¤Îµß½õ¤Ç¤±¤¬¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿70ÂåÃËÀ¡£¼Â¤Ï»Ô¤Ï¡¢Æ»Ï©¤Ë¥³¡¼¥ó¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ö¤¬¿ÊÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò»³»ÔÅÚÌÚ²Ý Àô·ÅÂó¤µ¤ó¡Ö¥³¡¼¥ó¤Çµ¬À©¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿åË×¤·¤¿¤Î¤¬¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Î¥«¡¼¥Ö¤·¤¿Àè¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê´§¿å¤ò¡ËÈ¯¸«¤¹¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·¡×
Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ë¤è¤ëÂç±«¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥â¥é¥ë¤ä¼Ö¤Î¿ÊÆþ¤òËÉ¤°¹ÔÀ¯¤ÎÂÐºö¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
