外国証券 先物取引高情報まとめ（8月22日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月22日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 16765( 14959)
12月限 278( 128)
TOPIX先物 9月限 22299( 21674)
12月限 18( 18)
日経225ミニ 9月限 179370( 179290)
10月限 1983( 1983)
11月限 31( 31)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10354( 10120)
12月限 1646( 608)
TOPIX先物 9月限 19415( 17365)
12月限 5( 5)
日経225ミニ 9月限 93603( 93603)
10月限 1557( 1557)
11月限 21( 21)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 429( 175)
TOPIX先物 9月限 174( 174)
日経225ミニ 9月限 2384( 2384)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1613( 659)
12月限 333( 33)
TOPIX先物 9月限 6978( 3080)
12月限 1000( 0)
日経225ミニ 9月限 2807( 2799)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2272( 1669)
TOPIX先物 9月限 6986( 3992)
12月限 2100( 100)
日経225ミニ 9月限 7100( 7100)
10月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 892( 871)
12月限 27( 27)
TOPIX先物 9月限 3452( 2940)
日経225ミニ 9月限 5869( 5869)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1314( 1144)
12月限 22( 22)
TOPIX先物 9月限 5514( 5314)
日経225ミニ 9月限 20424( 20344)
10月限 14( 14)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 559( 513)
TOPIX先物 9月限 3687( 1187)
12月限 2000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 50( 0)
TOPIX先物 9月限 1973( 1653)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 30( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 561( 561)
TOPIX先物 9月限 287( 287)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
