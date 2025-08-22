　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月22日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 16765(　 14959)
　　　　　 　 　12月限　　　　 278(　　 128)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 22299(　 21674)
　　　　　 　 　12月限　　　　　18(　　　18)
日経225ミニ　 　 9月限　　　179370(　179290)
　　　　　 　 　10月限　　　　1983(　　1983)
　　　　　 　 　11月限　　　　　31(　　　31)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 10354(　 10120)
　　　　　 　 　12月限　　　　1646(　　 608)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 19415(　 17365)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 93603(　 93603)
　　　　　 　 　10月限　　　　1557(　　1557)
　　　　　 　 　11月限　　　　　21(　　　21)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 429(　　 175)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 174(　　 174)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2384(　　2384)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1613(　　 659)
　　　　　 　 　12月限　　　　 333(　　　33)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6978(　　3080)
　　　　　 　 　12月限　　　　1000(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2807(　　2799)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2272(　　1669)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6986(　　3992)
　　　　　 　 　12月限　　　　2100(　　 100)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　7100(　　7100)
　　　　　 　 　10月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 892(　　 871)
　　　　　 　 　12月限　　　　　27(　　　27)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3452(　　2940)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5869(　　5869)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1314(　　1144)
　　　　　 　 　12月限　　　　　22(　　　22)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5514(　　5314)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 20424(　 20344)
　　　　　 　 　10月限　　　　　14(　　　14)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 559(　　 513)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3687(　　1187)
　　　　　 　 　12月限　　　　2000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　50(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1973(　　1653)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　30(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 561(　　 561)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 287(　　 287)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

