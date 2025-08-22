　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万1625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万1750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 6)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　73(　　73)
楽天証券　　　　　　　　　　　　19(　　19)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 109(　　17)
松井証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万2125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万2250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万2500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　24(　　24)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース