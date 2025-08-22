「日経225オプション」9月限プット手口情報（22日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万1625円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 8( 6)
UBS証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 73( 73)
楽天証券 19( 19)
SBI証券 109( 17)
松井証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 8( 8)
BNPパリバ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯4万2125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
◯4万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 8( 6)
松井証券 1( 1)
◯4万2375円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
楽天証券 13( 13)
SBI証券 10( 8)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万2625円プット
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
