「日経225オプション」9月限プット手口情報（22日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 99( 99)
松井証券 37( 37)
UBS証券 35( 35)
BNPパリバ証券 20( 20)
SBI証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 335( 235)
東海東京証券 30( 30)
SBI証券 107( 29)
野村証券 25( 25)
松井証券 15( 15)
モルガンMUFG証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
BNPパリバ証券 12( 12)
楽天証券 10( 10)
安藤証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 6( 6)
ビーオブエー証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
バークレイズ証券 100( 0)
◯4万2125円プット
取引高(立会内)
野村証券 15( 15)
ABNクリアリン証券 35( 15)
バークレイズ証券 20( 0)
◯4万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
BNPパリバ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
◯4万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 105( 105)
シティグループ証券 33( 33)
BNPパリバ証券 120( 20)
SMBC日興証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 8( 8)
楽天証券 8( 8)
松井証券 7( 7)
SBI証券 108( 6)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
岩井コスモ証券 3( 3)
◯4万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 68( 18)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 51( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
BNPパリバ証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
◯4万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
