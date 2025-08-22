¡ÚMLB¡ÛÌÀÆü¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡©¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¹¶Î¬¤Î¡È45¹æ¥¢ー¥Á¡É¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì»à¼é¤Ê¤ë¤«¡Ú8·î23Æü¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¡Û
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Ú¥È¥³¥Ñー¥¯¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー14Ç¯ÌÜ¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤è¤ê¡¢²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï7ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2»°¿¶
Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢39ºÐ¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡£¥á¥¸¥ãー14Ç¯ÌÜ¡¢13¥·ー¥º¥ó¤Ç290»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡£ÄÌ»»112¾¡¤òµó¤²¡¢º£µ¨2000Ã¥»°¿¶¤òÃ£À®¤·¤¿²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤ÌÆüËÜºÇ¹âÊö¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤À¡£
º£µ¨¤Ï¸Î¾ã¤Ë¤è¤ê½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢7·î¤ËÀïÎóÉüµ¢¡£9¼ïÎà°Ê¾å¤Î°µÅÝÅª¤Êµå¼ï¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ93.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó150.3¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«ー¤¬µå¼ï³ä¹ç¤Î22.6¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ÈïÂÇÎ¨.167¤È°ÂÄê¡£Åêµå¤Î¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÃ«¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÈÄÌ»»7ÂÇÀÊÂÐÀï¤·¡¢7ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2»°¿¶¡£Á°²ó17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Äã¤á¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤òÂª¤¨¤Æ±¦Á°ÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1¥²ー¥àº¹¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óºÇ¸å¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê45¹æ¥¢ー¥Á¤Ê¤ë¤«¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤3Ï¢Àï¤Î¤æ¤¯¤¨¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»î¹ç¾ðÊó
¥É¥¸¥ãー¥¹vs.¥Ñ¥É¥ì¥¹
»î¹ç³«»Ï¡§ÆüËÜ»þ´Ö8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ40Ê¬
Ãæ·Ñ¾ðÊó¡§NHKBS1¡¢MLB.tv¡¢SPOTVNOW¡¢J Sports3