　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万3500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　55(　　55)
JPモルガン証券　　　　　　　　　36(　　36)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　24(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　42(　　42)
楽天証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　27(　　17)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯4万2750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　18(　　10)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万2625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)


◯4万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース