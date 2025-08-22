「日経225オプション」9月限コール手口情報（22日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
JPモルガン証券 36( 36)
SBI証券 24( 10)
楽天証券 10( 10)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
楽天証券 20( 20)
SBI証券 27( 17)
三菱UFJeスマート 6( 6)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万2750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 18( 10)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯4万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯4万2500円コール
取引高(立会内)
SBI証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
