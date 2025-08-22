　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万3625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　22(　　22)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万3500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 243(　 243)
ゴールドマン証券　　　　　　　　80(　　80)
JPモルガン証券　　　　　　　　　30(　　30)
ソシエテジェネラル証券　　　　　26(　　26)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　48(　　24)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　16(　　16)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　10(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 9(　　 9)
野村証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 4(　　 4)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
山和証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 113(　 113)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　96(　　96)
ソシエテジェネラル証券　　　　　33(　　33)
JPモルガン証券　　　　　　　　　30(　　30)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
豊証券　　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯4万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 615(　 245)
ソシエテジェネラル証券　　　　　90(　　90)
松井証券　　　　　　　　　　　　70(　　70)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　53(　　53)
ビーオブエー証券　　　　　　　　33(　　33)
野村証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 423(　　23)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　38(　　20)
楽天証券　　　　　　　　　　　　14(　　14)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 150(　　 0)
シティグループ証券　　　　　　 120(　　 0)
バークレイズ証券　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万2875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　17(　　17)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)