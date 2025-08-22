「日経225オプション」9月限コール手口情報（22日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
楽天証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 243( 243)
ゴールドマン証券 80( 80)
JPモルガン証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
SBI証券 48( 24)
BNPパリバ証券 16( 16)
モルガンMUFG証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
野村証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
ビーオブエー証券 4( 4)
安藤証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
山和証券 1( 1)
◯4万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
松井証券 1( 1)
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 113( 113)
ABNクリアリン証券 96( 96)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
JPモルガン証券 30( 30)
SBI証券 10( 8)
楽天証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 1( 1)
豊証券 1( 1)
◯4万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 615( 245)
ソシエテジェネラル証券 90( 90)
松井証券 70( 70)
モルガンMUFG証券 53( 53)
ビーオブエー証券 33( 33)
野村証券 25( 25)
BNPパリバ証券 423( 23)
SBI証券 38( 20)
楽天証券 14( 14)
岩井コスモ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
三菱UFJeスマート 1( 1)
三菱UFJ証券 150( 0)
シティグループ証券 120( 0)
バークレイズ証券 100( 0)
◯4万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
BNPパリバ証券 2( 2)
