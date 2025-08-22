台風12号異例の早さで上陸 各地で浸水や土砂崩れの被害 遅くにかけ土砂災害に警戒
21日、薩摩川内市沖で発生した台風12号は日置市付近に上陸し県本土を横断し22日午前9時ごろ、熱帯低気圧に変わりました。発生から約8時間、異例の早さで上陸した今回の台風。各地で浸水や土砂崩れなどが相次ぎました。
21日午後5時すぎ、日置市付近に上陸した台風12号。県本土を強風域に巻き込みながらゆっくり横断しました。
（記者）
「午後5時過ぎの鹿児島市です。屋根のある駐車場の中にも雨風が打ち付けてきます」
県内は8月8日にも、線状降水帯が2度発生し女性1人が死亡したほか、住宅2棟が全壊、床上・床下浸水は合わせて1203棟に上りました。先日の大雨の爪痕が色濃く残る中、突如やってきた台風。
南さつま市では、国道270号沿いを流れる加世田川が氾濫しました。一夜明けたきょうこの場所を訪れると水は引いていましたが…
（記者）
「一日前、この辺りは川のようになっていました。映っているのはこちらの車の屋根。白い車はこちらいま、車内の後片付けが行われている」
自力で逃げられなかった周辺の住民7人が消防に救助されました。
（救助の様子を目撃した人）
「水位がこの高さまで。救助するとき、ここからレスキューが行ってフェンス伝いに泳いで。ここまでとは思わなかった」
周辺の住宅を訪ねると。
（記者）
「ここまで来たんですね。私の胸の高さまで水が押し寄せたということです」
消防に助け出された94歳の女性は…
（救助された人）
「もう恐ろしくて、1人でいて、こんなに水があがってくると思わなかった。それは水がどんどん。こっちからもこっちからも」
鹿児島市内を流れる和田川も氾濫。住宅街に大量の水が勢いよく流れ込み、道路が川のような状態に。水没して動かなくなった車には「故障中」の張り紙が。
（磯脇琢磨アナウンサー）
「川の水につかり動けなくなった車を人の手で動かしています」
（付近の住民）
「エンジンもかからないし運転手何人かが家に避難してきた。びっしょり濡れていたので着替えを貸したりお茶をあげたりタオル貸したりで大変なので、みんな一緒なのでね…助け合わないと」
いちき串木野市では、1時間に約120ミリの猛烈な雨が降ったとして、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。ライフラインにも影響が出ました。日置市では、水道管が破裂し、約80世帯が断水に。
（断水した人）
「ゆうべから。ゆうべはちょろっとでた。朝起きて顔を洗おうと思ったら」
断水は、22日中にも解消される見込みです。
（断水した人）
「冷蔵庫にペットボトルがあるので、それで何時間かはしのごうと」
いちき串木野市や薩摩川内市、南九州市などでも床上浸水などの被害が広がりました。また、県内各地で土砂崩れも起きています。鹿児島市の谷山インターチェンジの路肩が決壊して現在、全面通行止めとなっています。鹿児島市によりますと、今回の台風の影響でこれまでに市内の男女4人が風にあおられ転倒するなどして軽いケガをしたということです。
短時間で各地に大きな被害をもたらした台風12号。22日午前9時ごろ熱帯低気圧に変わりましたが今夜遅くにかけ土砂災害には警戒が必要です。
23日鹿児島市で予定されている「かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会」は、23日の午前中に開催するかどうか判断するということです。詳しくは公式のホームページでご確認ください。