「仕事量の増加が目的じゃない」ド軍が佐々木朗希に求める“水準”とは？ 懸念される日本で異彩を放った「生命線」の喪失

約3か月にわたるリハビリを重ね、ようやく実戦復帰を果たした佐々木。しかし、メジャーのマウンドに立つには課題はゼロではない(C)Getty Images

米球界で試行錯誤を繰り返している“怪物”の行く末が注目を集めている。右肩の不調により戦列を離れている佐々木朗希（ドジャース）だ。

今年5月中旬に「右肩のインピンジメント」が判明した佐々木は、本領を発揮する間もなく負傷者リスト（IL）入り。そこから球団の厳正な管理下で約3か月のリハビリをこなしてきた。

【動画】落差1mの魔球に強打者も呆然 佐々木朗希の奪三振シーン

迎えた現地時間8月14日に、球団傘下3Aオクラホマシティで、ようやく実戦復帰。97日ぶりのマウンドでマイナーの打者相手に2回0/3で計41球を投げ、被安打6、3失点、1四球という結果に終わった。

そして中6日で行われた現地時間8月20日のタコマ戦に先発した佐々木は、4回途中で60球を投げ、被安打3、2失点（自責1）、2奪三振、3四球で降板。前回よりも洗練されたボールを投げ、本人も「不安なく投げられて、終えることができてまずそこはよかった」と安どした様子だった。

コンディション面に関しては着実にステップアップしている。しかしながら、懸念材料もゼロではない。何しろ球速が上がりきらないのだ。

佐々木といえば、ロッテ時代の2023年にプロ野球の日本人選手最速タイとなる165キロも計測した剛腕。速球に関してはNPBでの過去3年間の平均球速も158.4キロ、159.1キロ、156.0キロを記録。明らかにずば抜けており、彼の投球における「生命線」であったのは言うまでもない。