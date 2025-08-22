＜40・50代夏ヘア＞ 短すぎない！【こなれショートボブ】ってちょうどイイかも♡

首が見えて爽やかなのに、女性らしい長さも十分。絶妙なラインで、暑さ対策とこなれ感を兼ね備えられそうな「こなれショートボブ」を今回はお届けします。ショートとボブのいいとこ取りが叶いそうなヘアスタイルとはいえアレンジの幅は広く、トップのボリュームに襟足のカットラインなど、こだわるポイントによって異なるテイストに。普段のコーディネートの系統を思い浮かべながら、残りの夏を乗り切れる自分らしいショートボブを探してみて。

大胆な襟足カットでスタイルよく

襟足をギリギリまで短く詰めた、コンパクトなショートボブです。首と額がしっかり露出することで、顔周りがスッキリ見えてスタイルアップした印象に。「毛先をほんのり巻くだけで柔らかさが増して可愛い」というコメント通り、短くてもメンズライクに偏っていません。大人プレッピーなアイテムの一つであるブルーのシャツを合わせて、爽やかさもグッとUP。

空気を活かしてボリューミーに

レイヤーをたっぷり入れて質感自体は軽やかに振りつつも、空気の層を感じるふんわりとしたシルエットによって、髪を豊かな印象へ導くカット。「トップは長め、耳周りから襟足にかけて短め」と計算された長さ調節により、まとまりやすさとフロントから見た涼しげな印象を両立しています。「毛先はストレートアイロンでワンカール」させただけというのも挑戦しやすいはず。

前下がりなら小顔見せも叶いそう

サイドのラインが、後頭部からフロントに向けて前下がりになっているショートボブ。柔らかく流した長めのサイドバングが顔周りを覆ってくれるため、フェイスラインをはっきり見せたくない場合や、頬骨から視線を逸らしたい場合などにチャレンジしてみたいスタイルです。後頭部は高い位置に丸みがつくことで、頭の形自体が美しく映りやすい仕上がりに。

軽さと毛流れで引き出すこなれ感

表面の毛先にだけ動きをつけることで、作り込みすぎないけれど動きを感じるこなれた表情に。顔周りの毛はフェイスラインに沿ってストンと下ろし、縦のラインを強調すると顔がスッキリ見えそうです。丸顔が気になる場合はもちろん、都会的でシャープな印象を求める人にとっても、選びたくなるシルエットです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nodiss_miuk様、@imagine_akiyama様、@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S