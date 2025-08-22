「破壊力半端ない」山下美月、クールフェミニンな秋コーデに絶賛の声「とんでもなくバチイケ」

8月21日、山下美月がInstagramを更新した。

【写真】“強さと可愛さ”が共存する秋コーデを披露

山下は、自身のInstagramアカウントにて、「RESEXXY 2025 Autumn collection が公開されました」と、イメージモデルを務めるレディースブランド『RESEXXY（リゼクシー）』の新ビジュアルが公開されたことを報告。

同時に、“強さと可愛さ”が共存する、落ち着いた色合いのジャケットやカットソーなどを着こなした秋のコーディネート姿を複数披露した。

この投稿に対し、SNS上のファンからは、「秋のビジュアル最高」「とんでもなくバチイケ」「破壊力半端ない」「まさしくクールフェミニン」「カッコよくて可愛くて大好き」「どれも素敵で似合ってる！！」などの反響があった。

かつて乃木坂46の人気メンバーとして活躍した山下は、女優・モデルとしてマルチに活動中。現在放送・配信中のWOWOWオリジナル連続ドラマ『殺した夫が帰ってきました』では単独初主演を飾っているほか、10月3日には出演映画『火喰鳥を、喰う』の公開が控えている。