¶§´ï¤«¡©·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿¿ÏÊªÈ¯¸«¡¡¸½¾ì¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é¡¡¿À¸Í¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½÷À¡Ê24¡Ë»É»¦
¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤¬»É¤µ¤ì¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿¿ÏÊª¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢½»¿Í¤Î½÷À¡Ê24¡Ë¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤Ï¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¼º·ì»à¤Ç¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï¿À¸Í»ÔÆâ¤ÎÂç¼êÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢»ö·ï¤Î¤¢¤Ã¤¿¤ª¤È¤È¤¤¤Ï¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¤ËÂà¼Ò¡£»Å»ö¤ÎÍÑ»ö¤ÇÍ¹ÊØ¶É¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¶á¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¡¢µ¢ÂðÅÓÃæ¤ËÃË¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÃË¤Ï¤³¤ÎÆ»¤òÊâ¤¯µ¢ÂðÅÓÃæ¤Î½÷À¤Î¸å¤í¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢½÷À¤ËÂ³¤¯·Á¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÂÔ¤ÁÉú¤»¤ë·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ÎÆîÂ¦¤ÎÊâÆ»¤òÊâ¤¯½÷À¤òÄÉÀ×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ØÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç½÷À¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç½±¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÀµÌÌ¸¼´Ø¤«¤é½Ð¤ë»Ñ¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ËÌ¤ÎÊý¸þ¤ËÊâ¤¤¤ÆÆ¨¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤¢¤ëÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢»ö·ï¤Î¤¢¤È¡¢·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿¿ÏÊª¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éËÌ¤Ë¤ª¤è¤½50¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿Ãó¼Ö¾ì¤Ç¡¢»ö·ï¤Î¿ô»þ´Ö¸å¤Ë·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿¿ÏÊª¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿ÏÊª¤¬¶§´ï¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£