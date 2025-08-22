¥Ð¥ë¥µ¤¬F¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ËÁ°¿Ê¤«¡Ä¥Ç¥³SD¤¬¿·ÂåÍý¿Í¤È¸ò¾Ä¡¢2¡Ü1Ç¯·ÀÌó¤òÄó¼¨¡©
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£21Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»260»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·19¥´¡¼¥ë23¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¡£Âè3¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤··Þ¤¨¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍMF¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë¤äÆ±¹ñÂåÉ½MF¥Þ¥ë¥¯¡¦¥«¥µ¥É¤ÎÂæÆ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÈ×¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸ø¼°Àï46»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ½¢Ç¤½éÇ¯ÅÙ¤Ç¤Î¹ñÆâ3´§¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÅÙ¤ËÇäµÑ¤Î±½¤¬µó¤¬¤Ã¤¿F¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤À¤¬¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»ÄÎ±¤ò´õË¾¡£¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2026Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬±äÄ¹¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Æ±Áª¼ê¤¬Á°ÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ê¡¦¥É¥¥¥ë¥¹¥ó»á¤È¤Î´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸ò¾Ä¤ÏÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ë¥Ç¥å¡¼¥ë»á¤¬¥Ç¥³SD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤È²ñÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï2Ç¯·ÀÌó¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¼¡Âè¤ÇÍ¸ú¤È¤Ê¤ë1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤¤ÀÄ´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ìÊÄËëÁ°¤ËºÇ½ª¹ç°Õ¤Þ¤ÇÁæ¤®Ãå¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏÃæÈ×¤ÎÀïÎÏ¤¬Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¡¦¥Þ¥·¥¢½Ð¿È¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥«¥µ¥É¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
