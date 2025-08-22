NMIXX、ブラジルのドラァグクイーン歌手と夢の共演！コラボ曲『MEXE』リリース

NMIXXが、ブラジルの人気アーティストとタッグを組んだ。

本日（8月22日）午前9時、NMIXXとブラジルの人気アーティスト、パブロ・ヴィター（Pabllo Vittar）のコラボレーション楽曲『MEXE』がリリースされた。

パブロ・ヴィターはブラジル出身のミュージシャンで、現地ポップシーンを代表する存在であると同時に、ヨーロッパ最大の音楽授賞式「MTVヨーロッパ・ミュージック・アワード（EMA）」で受賞した初のドラァグクイーン歌手としても知られている。歌唱力と個性を兼ね備えたNMIXXとのコラボレーションは、世界中のリスナーの期待を大きく高めた。

（写真＝Gabriel Renne）NMIXX、パブロ・ヴィター

『MEXE』は、K-POPのカラーとブラジル・ファンクを調和させた楽曲で、ラテンスタイルのダンスが特徴だ。長年のK-POPファンとして知られるパブロ・ヴィターは、複数のインタビューで「NSWER」（NMIXXのファンダム名）であることを公言していた。NMIXXもまた、2度目のファンコンサート 「NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB」 のラテンアメリカツアー中に、パブロ・ヴィターへのファン心を示していた経緯があり、今回のコラボレーションでは両者の幻想的なシナジーを堪能できる。

NMIXXは今回のコラボレーションについて「世界と自由に溶け合う音楽を作りたいという目標に一歩近づけた気がします。自由でエネルギッシュなパブロ・ヴィターとのコラボレーションは、私たちにとって本当に特別な経験です。『MEXE』を初めて聴いたときから、私たちのユニークな個性と完璧にマッチすると感じましたし、レコーディングやMV撮影を共にする中で多くのことを学ぶことができました」とコメントした。

NMIXXとパブロ・ヴィターがタッグを組んだ『MEXE』は、現在各種音楽配信サイトで配信中だ。

なお、NMIXXはデビューから3年9か月にして初の単独コンサートを、11月29日と30日に開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）