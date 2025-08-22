白石麻衣、友人祝福の誕生日プライベートショット公開「33歳なのにこんなにも綺麗なのおかしいよー！」
俳優の白石麻衣さんは8月21日、自身のInstagramを更新。プライベートで誕生日を祝福された際の姿を披露しました。
【写真】白石麻衣の誕生日ショット
コメントでは「世界一可愛い」「誕生日おめでとうございます！」「うまれてきてくれてありがとう」「レベルアップまいちゃんも可愛いすぎです！」「これからもずーっと大好きです」「レベルアップおめでとう！！！」「33歳なのにこんなにも綺麗なのおかしいよー！」「まさに女神様だ」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「誕生日おめでとうございます！」白石さんは「お友達がお祝いしてくれた日」とつづり、2枚の写真を載せています。1枚目は、ケーキを前にほほ笑む姿です。20日に33歳の誕生日を迎え、「また一つレベルアップしました 変わらず、よろしくお願いします」ともつづりました。ろうそくが暗い部屋を照らし、白石さんの笑顔と相まって温かさのある雰囲気が感じられます。
「仲良しの小さなお友達がメイクしてくれた日」自身のInstagramで時折プライベートショットを披露している白石さん。12日には「仲良しの小さなお友達がメイクしてくれた日」と、“小さなお友達”が白石さんにアイメイクする姿を披露していました。かわいらしい姿が気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。
