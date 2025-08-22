¡È20Âå¤Ë¸«¤¨¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¡¦ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê46¡Ë¡¢ÇØÃæ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê46¡Ë¤¬¡¢ÇØÃæ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È20Âå¤Ë¸«¤¨¤ë¡ÉÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃæ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¸½ºß¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÍºê¡£Instagram¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤ÈË¹»Ò¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥«¡¼¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¸ø±é¸å¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¡Ö¤É¤ó¤É¤óºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö20Âå¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ê¡×¤È¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃæ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØÃæ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ
¡¡¤Þ¤¿¡¢8·îËö¤Ë2Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öa-nation 2025¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢21Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡ÖµîÇ¯¤Îº£º¢¡¢Á´¤¯Æ±¤¸¾ì½ê¤ÇÁ´¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤âÀ¹Âç¤Ë¥È¥é¥á¥¬¤ÇÀ¼Èô¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇØÃæ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë