動画配信サービス「Netflix」において、9月に配信がスタートする作品が発表された。

今際の国のアリス：シーズン3

ポケモンコンシェルジュ 新エピソード

Netflixシリーズとして、9月25日に山粼賢人と土屋太鳳が主演となったサスペンス「今際の国のアリス：シーズン3」。9月4日にポケモンリゾートで働く新米コンシェルジュのハルが主人公のストップモーション・アニメーション「ポケモンコンシェルジュ 新エピソード」などが配信される。

そのほかNetflix映画からは、9月19日に「シー・セッド・メイビー：幸せの選び方」、9月12日に「パリス？ で恋に落ちる方法」なども配信される。

NETFLIX シリーズ 今際の国のアリス：シーズン3（9月25日独占配信） 山粼賢人×土屋太鳳主演の世界的メガヒットシリーズが最終章へ！ “げぇむ”を生き抜いたアリスとウサギは幸せに暮らしていたが、ウサギが"今際の国"へと戻され、後を追うアリス。再び幕を開けたデスゲームに勝ち残り、ジョーカーの思惑から逃げ切れるか？ ポケモンコンシェルジュ 新エピソード（9月4日独占配信） 大人気ストップモーション・アニメーションに新エピソードが追加！ ポケモンリゾートで働く新米コンシェルジュのハルの前に、元カレらしき青年ケントが現れる……。ハルの声はのん、ケントの声は町田啓太が務め、山下達郎が本作のために書き下ろした主題歌「オノマトペ ISLAND」も話題！ ウェンズデー：シーズン2 パート2（9月3日独占配信） 鬼才ティム・バートンが贈るダークファンタジー＆ミステリーがシーズン2 パート2へ！ イーニッドや生徒たちの命運はウェンズデーの力に託される！ ウンジュンとサンヨン（9月12日独占配信） キム・ゴウン、パク・ジヒョン共演のヒューマンドラマ！ 小学校時代から親友でライバルだったウンジュンとサンヨン。大人になり疎遠になっていたが、人生最後の日々をともに過ごすことに…。 ブラック・ラビット（9月18日独占配信） ジュード・ロウ、ジェイソン・ベイトマン共演のスリラー！ NYの人気レストランオーナーのジェイクは、兄弟のヴィンスが戻ってきたことで危険に巻き込まれていく。 背反の町（9月25日独占配信） カナダ発のサスペンススリラー！ 問題を抱えた子供たちのための学校トールパインズ。脱走した2人の生徒は、新任警察官と共に町の暗い秘密を暴いていく。 ビリオネアズ・シェルター（9月19日独占配信） 「ペーパー・ハウス」の製作陣が贈るスペイン発のサスペンススリラー！ 世界崩壊から逃れ、高級地下シェルターにこもった億万長者たちの秘密とは……。 ハウス・オブ・ギネス（9月25日独占配信） アンソニー・ボイル、ルイ・パートリッジ共演のヒューマンドラマ！ アイルランド発祥の世界的ビールの醸造所を支えた家族の波乱に満ちた物語を描く。 NETFLIX 映画 シー・セッド・メイビー：幸せの選び方（9月19日独占配信） ドイツ発のラブロマンス！ ドイツで育ったマヴィは、実は自分がトルコの裕福な一族の一員だったと知り、華やかな世界へと足を踏み入れるが…。 パリス？ で恋に落ちる方法（9月12日独占配信） ミランダ・コスグローヴ主演のラブコメディ！ フランス・パリでデート番組に出演するつもりだったドーンだが着いたのはテキサス州のパリスだった!? くり返しの今日をあなたと（9月18日独占配信） タイ発のSFラブコメディ！ なぜか時間のループに閉じ込められた女性は、どうしようもない人生を生き延び、脱出する方法を見つけようと奮闘するが……。 フレンチ・ラヴァー（9月26日独占配信） フランス発のラブコメディ！ トップスターのアベルとウェイトレスのマリオン。パリでの出会いが2人にもたらすのは思いがけない恋の始まりだった！ ルツ＆ボアズ（9月26日独占配信） 聖書の物語を基にした注目のラブロマンス！ アトランタの音楽シーンで活躍するルツは、知人の介護のため訪れたテネシーの田舎町で運命の人と出会う。 NETFLIX アンスクリプテッド デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ（9月9日独占配信） 佐久間宣行が企画演出・プロデューサーを務め、劇団ひとりをキャストに迎えた注目コメディシリーズ！ 美女からの誘惑が襲いかかる即興ドラマの世界で、芸人たちが「“最高のキス”で物語を終わらせろ」というミッションに挑むが、途中でキスしてしまったら“死”＝即退場となる。劇団ひとりの同僚役として声優の宮野真守も出演し、さらにMCはおぎやはぎ矢作、南海キャンディーズ山里、みちょぱ（池田美優）が担当！ NETFLIX ドキュメンタリー サギ恋は許さない！ ～愛を偽る詐欺師に反撃～（9月5日独占配信） 出会い系サイト詐欺被害者のセシリーが、女性私立探偵と組んでロマンス詐欺師たちの実態を暴くドキュメンタリー。 ナイトメア・オブ・ネイチャー：自然が魅せるホラーな世界（9月30日独占配信） 獲物の視点からドラマ、危険、そして暗黒の美しさを捉え、生存の物語が紡がれる新たな自然ドキュメンタリー。 注目の配信作品 赤羽骨子のボディガード（9月2日見放題独占配信） 人気コミックスを「Snow Man」のラウール主演で実写映画化。女子高校生・赤羽骨子に100億円の懸賞金がかけられ、クラスメイト全員が彼女を守ることに。 ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ（9月1日配信） ブラムハウス製作・人気ゲーム原作のホラー。廃墟のレストランで呪われたマスコットたちによる恐怖に襲われる警備員を描く。 アムステルダム（9月1日配信） クリスチャン・ベール、マーゴット・ロビー、ジョン・デビッド・ワシントン共演のクライムストーリー。 わたしの幸せな結婚（9月18日配信） 目黒蓮（Snow Man）と今田美桜の共演で人気ファンタジー恋愛小説を映画化！ 宿命をもつヒロインと美しくも冷酷な軍人との切ない恋を描く。 マフィア・マンマ（9月14日配信） トニ・コレット、モニカ・ベルッチ共演のアクションコメディ。平凡な主婦が一夜にしてマフィアのボスに!?