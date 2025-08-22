【THE合体 ブラックウイング】 2026年5月 発売予定 価格：30,000円

グッドスマイルカンパニーは、可動フィギュア「THE合体 ブラックウイング」を2026年5月に発売する。価格は30,000円。

「超獣機神ダンクーガ」より黒騎士アランが搭乗する大型メカ「ブラックウイング」がTHE合体シリーズで立体化。

ヒューマロイドモードとファイターモードに変形が可能で、ヒューマロイドモード時は頭頂高約200mm、ファイターモード時は全幅約425mmとなっている。

各部関節可動で変形と高いアクション性を両立。大張正己氏による最新設定画稿をベースに立体化され、2種の胸部装甲が付属。フラットな状態と黒騎士隊エンブレムが施されたタイプの選択式となっている。

頭部も2バージョンが付属し、従来のTV版デザインベースのものと、大張氏デザインによるマスク下に人型フェイスが造形されたタイプの選択式。

新装備として大張氏デザインによるスピアが付属。各形態時にそれぞれ装備ができる。

そして、別売りの「THE合体 HAGANE WORKS ダンクーガ」と合体し「ファイナルダンクーガ」にすることが可能。全高は約390mm。

合体状態でブラックウイングの機首を左右に展開することで「ファイナル断空砲」発射形態を再現できる。専用武器「断空光牙剣」が付属。通常の断空剣より一回り刀身が大きく、刃はクリアレッド仕様。

THE合体オリジナルギミックとして、専用ディスプレイとの組み合わせにより、アルティメットダンクーガとブラックウイングのコンビネーション武装が可能。

2026年5月 発売予定

価格：30,000円

スケール：ノンスケール

サイズ：頭頂高約200mm（ヒューマロイドモード時）

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：Caloan（GOD BRAVE STUDIO）

設計：木戸 友貴

(C)DANCOUGA Partner

※掲載の画像はCGによるイメージです。実際の商品とは異なります。