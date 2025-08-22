7月27日、福岡県でダンスイベントが開かれました。披露されたダンスは「ナンバー」と呼ばれる形式で、普段、別々に活動するダンサーが大人数のチームになる1度きりのダンス作品です。

九州を中心に18チームが出場しました。

※7月31日放送

オーガナイザー 飯田勇翔さん「振り付け師がつくる作品がナンバー。九州や東京で人気のある振り付け師たちによる作品のイベントです」

表現のバリエーションや大人数での構成力が求められます。熊本のチームも出場し、その振り付けを担当したのが、菊陽町に住む中西陽飛さん（21）です。

中西陽飛さん「ダンスをやっていない方もお客さんにはたくさんいらっしゃるので、そういう人にも衝撃というか、見ていて『おっ』とくる感じを作れるかが鍵だと思う」

ダンス歴16年で、過去には人気アーティストDREAMS COME TRUEのバックダンサーとして東京ドームにも立った経験があります。去年は大学生ダンサーの日本代表にも選ばれ、世界大会で優勝するほどの実力の持ち主です。

中西さん「東京に自分が足を運んで得たものとか学んだものとかを、皆を通してお客さんにボンっとインパクトを与えられたらいいなと」

そんな中西さん、普段は熊本学園大学に通う現役の大学生です。活動の幅を広げたいと英語を専攻しています。

中西さん「色んな機会で、海外にもこれから仕事で行けたらいいなと思う」

普段の中西さんについて大学の友人は。

大学の友人「ダンスでめちゃくちゃすごいと思うんですけど、大学ではそんな感じじゃない。いい意味で、普通」「逆に活躍しているところをみると意外な感じがする」

中西さん「ダンスの関係で授業に来られない時も、優しく教えてくれる。本当に友達の存在に助けられている」

授業を終えるとほぼ毎日レッスンへ向かいます。

1度きりのチームで挑む大舞台

この日は1か月後に控えたナンバーの練習日。中学2年生から24歳までの19人による1度きりのチームで、中西さんに憧れを持つダンサーも参加しています。

チームメンバー（高校生）「中西さんの動きをコピーした上で自分のものにする。インプットしてアウトプットする作業が一番難しい。でもやりがいあるし、自分の成長に繋がるので絶対しないといけない」

一方、チームを率いて振り付けを担当する中西さんは、ダンサーの個性や動きがより際立つように少人数でのパートを盛り込むことにしました。誰が見てもダンスの楽しさが伝わる見せ方にこだわります。

中西さん「これじゃないなとか、もっと違う音のとり方の方が動きが見えるとか、考え込みすぎちゃうタイプです」

迎えた当日。ナンバーのイベントは九州では初開催です。会場には約1000人の観客が詰めかけ、舞台裏の中西さんたちにも緊張感が漂います。

中西さん「こんなステージ滅多にないと思うので楽しむことメインで、頑張りましょう！」

観客を魅了した5分間のステージ

そして、中西さんたちの出番となりました。

序盤は中西さんを含む19人が中央にひしめく構成で、大胆かつ流れるような動きで一体感を演出します。

中盤からはチームを少人数に分けたパフォーマンス。テンポを加速させ、客席にダンサーの気迫も届けます。

約5分間のナンバーは、再び全員が揃いフィナーレへを迎えます。

チームメンバー（高校生）「観客の皆さんの表情が輝いていて、楽しみつつ見守りつつ、すごく温かかったです」

中西さん「見ている人の笑顔とかかっこいいなとか思ってくれている表情が素直に嬉しい」

“仲間と出会い、創り、心を動かすこと”

それが、大舞台を経験してきた中西さんが、ナンバーの振り付け師として伝え続けたいダンスの魅力です。

中西さん「ダンスを通じてのコミュニケーションや出会いを皆も大事にしてくれていると思うので、そこのきっかけになれるのが嬉しいです」