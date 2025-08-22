「y.u mobile」の通信速度って実際はどう？ 通信エリアの広さもチェック！

「y.u mobile」の通信速度って実際どうなの？

y.u mobileは、株式会社NTTドコモのネットワークを利用しています。そのため、基本的な通信品質は高く、安定性も期待できます。日常使用で大きな不便は感じにくいでしょう。

また、実際に利用しているユーザーからも、「他社のMVNOを利用している友人の電波が繋がらない時も、y.u mobileは電波が繋がるので優秀だと思います。」「以前は昼と夕方にネットが遅く感じることがありましたが、 最近は気にならなくなり、いい感じに使えています。」といった声があります。





通信エリアの広さは？ NTTドコモのネットワークを利用

出典：y.u mobile 2024年12月ユーザーアンケート結果

y.u mobileは、株式会社NTTドコモのネットワークを利用しているため、全国ほぼどこでも通信が可能です。海外や登山道、地下鉄の駅・駅間でも、NTTドコモの電波が届く地域であるため、問題なく利用できます。

これは、他のネットワークを利用する格安SIMに比べても安心材料となるでしょう。



速度と料金のバランス重視なら「y.u mobile」はアリ？

y.u mobileの魅力は、通信品質の安定性に加えて、コストパフォーマンスの高さにもあります。現在、提供されている主なプランは、図表1の通りです。

図表1

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データSMSあり：932円・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

筆者作成

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

どのプランも比較的料金は安く、速度と料金のバランスを重視するユーザーにとって非常に魅力的です。

さらに、y.u mobileならではの特長として、ギガの「永久繰り越し（100GBが上限）」が挙げられます。



料金だけで選ばない！ 通信品質でも選ばれている「y.u mobile」

y.u mobileは、「格安SIM＝通信が遅い・繋がりにくい」という心配の少ないキャリアです。高品質な通信環境と、料金の柔軟性、ギガの永久繰り越し（100GBが上限）など、初めての方でも使いやすい環境が整っています。

また、y.u mobileヘルプセンターが用意されており、サービスやトラブル時の解決方法などのマニュアルが、掲載されています。y.u mobileの音声通話SIMをご利用の方についてくる保険サービスである「修理費用保険」（お客様負担は0円）もあります。

破損、水没、故障、全損に対応しており、スマホを長く安心して使い続けたい方にとっては大きなメリットとなります。

「通信費を抑えながらも、快適なネット環境を維持したい！」そんなニーズを持つ方は、y.u mobileへの乗り換えを検討してみてはいかがでしょうか。

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

取扱店舗一覧はこちら

オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。

現在実施中のキャンペーンはこちら



出典

y.u mobile

y.u mobile 2024年12月ユーザーアンケート結果

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー