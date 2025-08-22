勝つための野球が子どもを壊す──？ コーチ10人のうち9人が辞めた、筒香嘉智、森友哉を育てた中学生クラブの「賭け」【𠮟らない時代の指導術】

甲子園へ、そしてプロへ。毎年夏、注目を集める高校野球をはじめとする学生野球や少年野球。その指導環境はどう変わっているのか、あるいは変わっていないのか──。



指示がなくとも自ら動き、成長し続ける力はどうすれば育めるのか。ヒントは「𠮟る指導」からの転換が急がれる、スポーツ育成の最前線にあった。ドラフト選手を次々輩出する無名校の「環境整備」の秘訣、五輪金メダルを生んだ「問いかけ」の心理的効用──。「消えた天才」を生まないためのスポーツ現場の取り組みには、子育てからビジネスまであらゆる指導に応用できる驚きのスキルが詰まっていた。





島沢優子 著『𠮟らない時代の指導術 主体性を伸ばすスポーツ現場の実践』書影

勝つための野球からの転換──筒香嘉智、森友哉を育てた中学生クラブの挑戦

ところで「子どもの野球離れ」が発信されて久しい。これは河村勇輝らがNBAで活躍し始めたバスケットボール（本書参照）ではそこまで聞かれない言葉だ。



野球離れの話題は2016～2017年ごろからネット記事で見かけるようになり、少年野球団員が〇年で〇万人減ったなどとさまざま報じられた。しかしながら数字の出典が明確でないものが多い。そこで調べてみたら日本野球協議会普及・振興委員会による報告書（2022年）に行き当たった。



報告書の「野球人口の推移」（2010～2022年＝競技統括団体の選手登録者数）によると、中学生年代は硬式のボーイズリーグが2010年に2万304人だったのが、12年後の2022年は2万2751人と微増。しかし、中学生男子の軟式野球部（中体連）は29万1015人から約53％減の13万7384人と大幅に減少した。プロや大学に進む選手の多くが硬式出身者と言われるが、この減少幅は普及育成面で軽んじることはできないはずだ。



そして、小学生の学童軟式野球は、29万6480人から17万309人と約43％も減らしている。他の競技に目を転じると、例えば、サッカーは野球と同じ2010年度の4種（小学生）登録者数は29万2934人。12年後の2022年はおよそ12％減の25万7082人（公益財団法人日本サッカー協会発表）。しかし2023年度は27万1333人と、前年より増えている。サッカーと比較しても、子どもの野球離れは深刻と言えそうだ。



理由のひとつは、指導環境の歪みではないだろうか。私がそのことを痛感したのが2018年11月。公益財団法人日本ユニセフ協会（国際児童基金）が行った「子どもの権利とスポーツの原則」発表イベントに足を運んだときのことだ。



横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智（つつごう・よしとも）が、「大切なことは目の前の結果や大人の自己満足などではなく、子どもたちの未来が主体になることです」とビデオメッセージを寄せた。その筒香が中学生時代に所属した堺ビッグボーイズ（以下、堺BB）代表の瀬野竜之介（せの・りゅうのすけ）も登壇した。監督として全国優勝を3度経験。世界大会で監督も務め、中学生の硬式野球「ボーイズリーグ」でその名をとどろかせた指導者だった。



「以前は熱血で、時には暴力も振るいました。昔は勝つことが子どものためになると信じて疑わなかった」



目を潤ませ正直に明かす姿に、こんな指導者がいたのかと驚かされた。なぜなら、前述した大阪の市立高校バスケットボール部の生徒が顧問による暴力がもとで自死した事件の後、私は著名なスポーツコーチたちの不適切指導に関するインタビューを行っていたが、「暴力を振るった」と率直に明かす人は稀だったからだ。瀬野が「勝つための野球」という考えを捨て「考えさせる野球、伸ばす野球」に軸足を移した事実に感銘を受けた。



これから述べるように瀬野が指導を変えたのは2009年。事件を機に暴力行為根絶宣言がなされたのは2013年4月であるから、それより4年も前に指導を変えていた。瀬野が同じ大阪で灯した小さなあかりが広がっていれば、あの子は死なずに済んだのではないか。遺族や関係者を取材し事件のルポを書いたこともあって、無念の涙がこみ上げた。

勝利最優先は子どもを壊す

2008年ごろ、瀬野は卒団した選手たちが思うような活躍をしていないことに気づいた。それはほかの有力チームも同じだった。天才と言われた投手が高校で故障したり、手術をする。ほかにも「野球はもういいっす」と燃え尽きる子どもも少なくなかった。



「俺らがやってきたことは何だったのか。子どものためになっていないじゃないかと思いました。これじゃあかん。じゃあ、どうしたらいいのか。それがわからなかった」



悶々とするなか、「メジャーリーグのドジャースで日本担当のスカウトをやっている日本人に、すごい人がいる」という噂を聞きつけた瀬野は話を聞きに行った。



日米両方の育成事情に詳しい男性スカウトから「だから日本人の指導者は……」と否定されるだろうと構えたが、そうではなかった。日本と米国では育成の「システムが違うだけだ」と言われた。



そこで、できうる限りシステムを見直すことにした。土日祝の練習は朝8時台から昼までに。長時間練習をやめると同時に、練習時間内に野球以外の競技を取り入れる。ミニサッカー大会やリレーをやる。



いわゆるマルチスポーツの考え方だ。運動機能がバランスよく鍛えられるほか、詰め込み野球にならないことで子どもたちに「もっと野球をしたい」という飢餓感をもたらすことができる。その受け皿として、子どもたちが自発的に自分の課題と向き合う自主練習の時間を設けた。



これに「指導者は怒鳴ったり、罵声を浴びせたりせず、選手を観察し、見守る」方針を付け加えた。2009年、後に西武ライオンズやオリックスで活躍する森友哉（もり・ともや）が中学2年生になる年度始めのことだ。一人ひとりのコーチに、指導改革の理由とやり方を丁寧に説明した。



当時いたコーチ10人のうち9人がやめた。たったひとり残ったのは70代で最年長の男性コーチだった。



「おじいちゃんコーチだけ残ってくれてね、もっと若い方たちはみんなやめていったんです。クラブの方針転換を理解できなかったんだと思う。ショックでした。ただ、指導を変えると決めたときに、もしかしたら（コーチが）全員やめて、部員も去って、クラブ自体がやっていけなくなるかもしれないと覚悟はしていました」



大きな賭けだった。



森を筆頭に有望な選手が複数いたため、瀬野は「子どもは半分ぐらいやめるかな」と予想したが、森たちはやめなかった。退団したのは40人中2人だけ。そのどちらも、子どもの意思というよりも親の意向が大きかったと瀬野は見ている。



保護者には「勝利は目指すが、そこを最優先にすると子どもが壊れてしまうので仕組みを変えたい」といった趣旨の説明をしたが、それは受け入れられなかった。チームを去る保護者から「これじゃあ勝たれへんやろう」と言われた。



それでもほとんどの子どもが残ってくれたのだから、体制を整えなくてはならない。まずは以前コーチをしていた高校時代の同級生に「こういうやり方でやるから手伝ってくれ」と頼み込んだ。次に任意団体だった堺BBをNPOに転換。すでに会社員として働いていた教え子を「会社やめて、来てくれないか」とスカウトした。この2人とおじいちゃんコーチ、瀬野の4人で再出発した。

半年は黙って見守れ

子どもたちに「これからは、練習は昼で終わりや。そこで帰る人は帰る。自主練習する人は残っていい」と伝えた。瀬野たちコーチは自主練を見守る。早朝から夕方まで一日中野球をやるチームばかりのなか、堺BBの練習はゆるく見えた。



「子どもら、どないすんのやろ」。全体練習の後、黙って見ていたら、森たち数人が先頭になって「帰ろ、帰ろ」「遊びに行こうや」とさっさとグラウンドからいなくなった。翌週も、その次も、誰も残らない。



「やっぱこの子ら、自分たちではできへんわ。やっぱり俺ら大人がやらせなあかん」



そう考え諦めたはずだ。それまでは。しかし、そうできない理由があった。相談したドジャースのスカウトとの約束を守らなくてはならなかった。



「とにかく半年。黙って見とけ。自主練習をやらなかったとしても、自主練しろと言ってはいけない。まずは半年は絶対待て」



そう釘を刺されていた。言われてみれば、コーチや親に言われてやる自主練は「ほんまの自主練ちゃうなと思った」。子どもたちの主体性に任せると約束した手前、練習しろとは口が裂けても言えなかった。



「子どもたちは必ず遊びに飽きる。そして、野球に戻ってくる」



スカウトに言われた、この言葉を信じた。



瀬野は無言で見守り続けた。



ひと月経たないうちに、森や何人かの子どもが残るようになった。野球らしいことはしないものの、グラウンドの中で遊び始めた。ただふざけたり、鬼ごっこなどだ。それでもよかった。



「自主練やから何やってもええんです。極端な話、寝てもいい。自分に何が必要なのか、何がやりたいのかを自分で考えてくれたらと思っていました」



そう振り返る瀬野の術中にはまったのか、単に遊んでいた子どもたちはひとり、またひとりと、野球をするようになった。バッティングをしたり、ネットピッチングをしたり。自主練なのにハードな坂道ダッシュをやるグループまで出てきて、コーチ陣を驚かせた。



「さ、自主練習やろうや」



そんな声が全体練習後に聞こえてくるまで3か月もかからなかった。自主練習は定着。堺BBの文化になった。瀬野は「野球に対してそれなりに意識を持っていた子も多かった。僕も手応えを感じました」と自信を得たことを明かす。コーチ陣全員にとって、「待ってよかった」という成功体験を積む第一歩になった。



対する子どもたちにも、貴重な経験になったはずだ。自主練をせずに遊んでしまえば、後になって「やればよかった」という後悔が生まれる。その反省をもとに練習できれば「やってよかった」「やっぱり野球は楽しい」と達成感に包まれる。この体験は、社会人になると生きてくる。成人すれば世話を焼く大人はいなくなるのだから。



主体的に取り組む「ほんまの自主練」は子どもたちの成長し続ける力を育んだ。

指導転換の効果とジレンマ

新たな育成環境の効果は、成績にも表れた。森が中学3年時は全国大会で準優勝。その後、森は大阪桐蔭高校で甲子園春夏連覇に貢献した後、ドラフト1位で西武ライオンズ入りする。



ОBが活躍する。強豪なのに、ケガ人がいない。2013年に暴力行為根絶宣言がなされ不適切指導が社会問題になると、出色の指導はいっそう注目された。



「ビッグボーイズさん、どうやってはるんですか？」



堺BBの指導改革を聞いた指導者たちが見学に訪れるようになった。サッカーボールを蹴る球児たちを見て「ほんまにやってるわ！」と驚かれた。見学者は首都圏や九州からもやって来た。



その人たちに「あの後どうされましたか？」と瀬野から連絡を取ると、「うちの子たちは意識低いから」「自分たちでやるのは日本人には向かない」と断念していた。一番よく聞かされたのは「うちは頭が悪いやつが多いから」という言葉だった。子どもを下に見る態度に腹が立った。



指導法を聞きつけ、京都、愛知、滋賀など他の府県から子どもが通ってきた。子どもが集まるということは保護者に支持されている証しだ。このように改革の手ごたえは一定期間得られたものの、結果に陰りが見え始めた。勝てなくなったのだ。



なぜなら「勝つための野球」をしなかったからだと思われる。例えば、投手陣には変化球のスライダーを投げることを禁じた。打ち取るには有効なボールではあるものの、成長期に投げすぎると肘を痛めるリスクがあるからだ。



「相手チームは、うちのピッチャーがストレートしか投げてこないのを知ってますから、思い切ってバットを振ってくるわけです。そうすると打ち込まれることもある。僕らコーチは、君たちの先を見て伸びしろをつくりたいからそれでいいんだと説明するのですが、打たれた子は自信を無くしてしまいます」



練習していないので、他チームの投手よりスライダーの技術が劣る。高校に上がったとき「なんで投げられないんだよって監督に言われた」と苦悩する卒団生を前に、瀬野は複雑な思いだ。勝たせたい。技術も高めてあげたい。だが、その代償として肘や肩を痛めてほしくない。高校、大学で痛みが増して投げられなくなる選手を、自チームでも他チームでもたくさん見てきた。



同じ大阪が地元のダルビッシュ有の中学時代の指導者に会ったときのことも思い出す。そのとき「有は将来楽しみですね」と笑顔を向けると「あいつ、すぐ痛いって言うで。投げへん」と言われた。なるほど。有はそうやって自分を守ってきたのだ──すとんと腹に落ちた。



伸びしろをつくろうとするが故のジレンマ。それは今でも抱えたままだ。瀬野は「アメリカには、無理をするという発想がないですよね。でも、日本では目の前の勝利が優先されるので、子どもは野球をやり過ぎて選手寿命を縮めてしまう。指導者には、一人ひとりをもっと大事に育てる視点を持ってほしい」と訴える。



先述したように、子どもの野球離れは進むばかりだ。大谷翔平を筆頭にメジャーリーグという世界の頂点で活躍する日本人が順調に増えているのに、裾野はやせ細っていく一方という現実がある。この乖離を解消するには、瀬野が実践したような指導環境の適正化が急務だろう。

著者

島沢優子（しまざわ・ゆうこ）

スポーツジャーナリスト。筑波大学卒業後、日刊スポーツ新聞社東京本社に勤務し、1998年よりフリー。スポーツと教育の現場を長く取材する。著書に『オシムの遺産（レガシー） 彼らに授けたもうひとつの言葉』（竹書房）、『世界を獲るノート アスリートのインテリジェンス』（カンゼン）、『部活があぶない』（講談社現代新書）など。