¡Ö42ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×É×¤«¤é¤Î­à¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÎÞ­áÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ÎËÜÅÄÊþ»Ò(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@tomoko_honda_official_phonics¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

É×¤¬ºÊ¤Î¸ª¤òÊú¤­¡ÄÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È!

¡¡Í­Ì¾¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ä¡£42ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ê¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤¬SNS¾å¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö42ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È16Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÜÅÄÊþ»Ò¡£

¡¡¡ÖÍ§Ã£²ÈÂ²¤ÈÆø¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤°ìÆü¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»²²Ã¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¼ç¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡×¤ÈÉ×¤Ç¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼êŽ¥¸Þ½½Íò·½(45)¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë²ÈÂ²¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿²ÖÂ«¤ò¼ê¤ËËÜÅÄ¤¬ÎÞ¤òÎ®¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢É×¤¬ºÊ¤Î¸ª¤òÊú¤¯ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ç¤­¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤·¤«¤·42ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¹¥Æ¥­¤Ê¤´É×ÉØ¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹♡¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤óÂç¤­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

É×¤Î¸Þ½½Íò·½(º¸)¤«¤éÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤ëËÜÅÄÊþ»Ò
(ËÜÅÄ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@tomoko_honda_official_phonics¤è¤ê)
É×¤Î¸Þ½½Íò·½(º¸)¤«¤éÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤ëËÜÅÄÊþ»Ò¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿
(ËÜÅÄ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@tomoko_honda_official_phonics¤è¤ê)
ÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤ëËÜÅÄÊþ»Ò
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@tomoko_honda_official_phonics¤è¤ê)
(ËÜÅÄÊþ»Ò¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@tomoko_honda_official_phonics¤è¤ê)
(ËÜÅÄÊþ»Ò¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@tomoko_honda_official_phonics¤è¤ê)

¡¡ËÜÅÄ¤Ï¸Þ½½Íò¤È2013Ç¯¤Ë·ëº§¡£18Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢23Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£