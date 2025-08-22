¡Ö42ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×É×¤ÏÍÌ¾¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢¿Íµ¤¥¢¥Êà¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÎÞáÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼¡Ö¤´É×ÉØ¤ÇºÇ¹â♡¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×
É×¤¬ºÊ¤Î¸ª¤òÊú¤¡ÄÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È!
¡¡ÍÌ¾¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ä¡£42ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ê¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤¬SNS¾å¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö42ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È16Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÜÅÄÊþ»Ò¡£
¡¡¡ÖÍ§Ã£²ÈÂ²¤ÈÆø¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤°ìÆü¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¼ç¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡×¤ÈÉ×¤Ç¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼êŽ¥¸Þ½½Íò·½(45)¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë²ÈÂ²¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿²ÖÂ«¤ò¼ê¤ËËÜÅÄ¤¬ÎÞ¤òÎ®¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢É×¤¬ºÊ¤Î¸ª¤òÊú¤¯ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤·¤«¤·42ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¹¥Æ¥¤Ê¤´É×ÉØ¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹♡¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¸Þ½½Íò¤È2013Ç¯¤Ë·ëº§¡£18Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢23Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£