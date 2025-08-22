USJ、新ゾンビ・デ・ダンス振り付け動画発表 今年からKing Gnu「SO BAD」 ダンスのポイントは2点
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は22日、公式SNSを通じ、2025年のハロウィーン「ゾンビ・デ・ダンス」の振り付け動画を初公開した。
【写真】USJ、新ゾンビ・デ・ダンス振り付け動画 ダークな雰囲気
『ハロウィーン・ホラー・ナイト』は9月5日開幕。日没後はパークにゾンビたちが現れ、ゲストとパークが一体となる「ゾンビ・デ・ダンス」で盛り上がる。今年は、King Gnuが手がけた新曲「SO BAD」になるとあって、振り付けに注目が集まっていた。
「SO BAD」は、常田大希が作曲・作詞を担当したダークなダンスチューン。SNSでは、同曲に乗せて、怪しげなダンサーたちがダンスを実演。
ポイントは2点
・“最悪”のポーズから“最高”のポーズ、“モンスターハンド”で手を上に上げろ
・ゾンビのように口を開け、叫べ
そして「我を忘れ、踊り狂え。」と呼びかけた。
■USJ『ゾンビ・デ・ダンス』過去楽曲
・三代目 J SOUL BROTHERS「Rat-tat-tat」（2019年、20年、21年、22年）
・Ado「唱」（2023年、24年）
